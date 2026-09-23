Cómo eliminar los mosquitos del baño: 4 ideas que funcionan aunque esté en el patio
Si tienes problemas de mosquitos en tu casa y ya no sabes qué hacer, la solución podría estar en los remedios caseros más efectivos para las plagas.
Un simple descuido en la limpieza del hogar puede traer como consecuencia la llegada de insectos, como los mosquitos, que no solo son molestos por el ruido que hacen, sino que también pican y causan mucha incomodidad. La buena noticia es que existen soluciones prácticas para eliminar estos bichos por completo y que se ponen en el patio, pero tienen efectos positivos en el baño y las habitaciones.
¿Cómo deshacerte de los mosquitos? Los 4 trucos definitivos para que tu casa esté libre de insectos
Usa plantas aromáticas para ahuyentar insectos. Además de lo lindo que decoran la casa, las plantas pueden convertirse en grandes aliadas para terminar con las infestaciones de mosquitos definitivamente. De acuerdo con un artículo de Cultivation Network of Canada, algunas de las especies que funcionan muy bien son la menta, albahaca y el romero, pues el aroma que emanan resulta desagradable para estos animales.
- No dejes recipientes con agua acumulada. La humedad es uno de los ambientes predilectos para los insectos, por lo que una buena forma de eliminar los mosquios para siempre, es quitar cualquier encharcamiento de agua sucia. El manual de Centers for Disease Control and Prevention menciona que aplica para fuentes, macetas con filtraciones, fugas, llantas, cubetas y los charcos que quedan tras un día de lluvia.
Pon velas de citronela para que los mosquitos se alejen. En caso de que no quieras recurrir a los métodos extremos como trampas o insecticidas, está la opción de prender velas de citronela para ahuyentar a los mosquitos del baño y los dormitorios. La magia radica en su compuesto de aceite de citronela, el cual "esconde" el olor del cuerpo y previene las molestas picaduras, según explican datos de Sibling Clean.
- Apaga las luces exteriores por la noche. Casi nadie lo sabe, pero tener todos los focos prendidos en el patio y jardín podría estar propiciando la aparición de mosquitos en la casa. Todo porque las luces intensas producen calor y esto hace que los insectos se sientan atraídos, tal como indica el portal de Ehrlich Pest Control. Así que uno de los remedios más fáciles para eliminar las plagas, consiste simplemente en apagar las lámparas cuando no se estén usando, sobre todo si se colocan cerca de la ventana del baño.