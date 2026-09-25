Cómo eliminar las moscas de tu casa: 4 ideas que sí funcionan según los expertos

Las moscas en casa pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Puedes estar tranquilo, descansando, preparando la comida o intentando dormir, cuando de repente escuchas ese zumbido que perturba tu paz sin previo aviso. Si tú, al igual que millones de personas, sufres de este problema, aquí te compartimos 4 ideas efectivas para eliminar las moscas de tu hogar, según entomólogos (expertos en insectos).

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¿Por qué tengo moscas en la casa?

De acuerdo con la Sociedad y Fundación Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), el origen de las moscas en casa pueden no estar relacionados de manera directa con tu hogar, sino con el entorno. En la mayoría de los casos, las plagas se originan en zonas aledañas y, al tener las ventanas o puertas abiertas, ingresan con facilidad a tu entorno.

Cómo eliminar moscas de casa | Crédito: Canva

4 ideas efectivas para eliminar las moscas de tu casa, según expertos

Si las moscas han logrado ingresar a tu hogar, estos remedios avalados por expertos pueden convertirse en tus mejores aliados para combatirlas y ahuyentarlas. ¡Así que toma nota!

