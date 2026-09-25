Cómo eliminar las moscas de tu casa: 4 ideas que sí funcionan según los expertos
¿Harto de los zumbidos que no te dejan descansar en el hogar? Checa estas 4 ideas efectivas para eliminar las moscas de tu casa, según expertos en insectos.
Las moscas en casa pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Puedes estar tranquilo, descansando, preparando la comida o intentando dormir, cuando de repente escuchas ese zumbido que perturba tu paz sin previo aviso. Si tú, al igual que millones de personas, sufres de este problema, aquí te compartimos 4 ideas efectivas para eliminar las moscas de tu hogar, según entomólogos (expertos en insectos).
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¿Por qué tengo moscas en la casa?
De acuerdo con la Sociedad y Fundación Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), el origen de las moscas en casa pueden no estar relacionados de manera directa con tu hogar, sino con el entorno. En la mayoría de los casos, las plagas se originan en zonas aledañas y, al tener las ventanas o puertas abiertas, ingresan con facilidad a tu entorno.
4 ideas efectivas para eliminar las moscas de tu casa, según expertos
Si las moscas han logrado ingresar a tu hogar, estos remedios avalados por expertos pueden convertirse en tus mejores aliados para combatirlas y ahuyentarlas. ¡Así que toma nota!
- Trampa para moscas: Según explica Roberto M. Pereira, Ph.D., profesor e investigador en la Universidad de Florida, crear una trampa para moscas es bastante sencillo. Solo necesitas mezclar partes iguales de detergente para platos y vinagre de sidra. Este último ingrediente servirá para atraerlas, mientras que el primero acabará con ellas.
- Tiras de papel para ahuyentarlas: Una buena forma para ahuyentar las moscas es colocar tiras de papel colgantes, con un toque de aceite de eucalipto, en la entrada de tu hogar o en las ventanas. Según explica el entomólogo Frank Meek, las moscas detestan el olor a eucalipto, por lo que se trata de un repelente natural y muy efectivo.
- Instala una trampa eléctrica: Es común ver que los establecimientos cuentan con trampas eléctricas para moscas y mosquitos. Estas son verdaderamente efectivas, ya que emiten una luz azul que las atrae. Una vez que estén frente a ella, se toparán con una hoja adhesiva en la que se quedarán pegadas.
- Trampa con botella de refresco: Otra trampa para eliminar las moscas, recomendada por la SECIP, es tomar una botella de plástico y cortar el tercio superior. Coloca agua con azúcar al fondo y regresa la parte que cortaste, pero ahora de manera invertida, formando un embudo. De tal modo, las moscas ingresarán a la botella, pero no podrán salir.