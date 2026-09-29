5 perfumes deliciosos y baratos para obsequiar en el Día del Novio

El Día del Novio tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre por lo que debes ir pensando en un obsequio para esa persona especial. Si aún no tienes algo pensado pues te vamos a dejar unas opciones de perfumes deliciosos y económicos.

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Si tu presupuesto es ajustado pues no te preocupes porque por menos de 700 pesos podrás comprar unos lindos perfumes para quedar bien con esa persona tan especial en tu vida.

¿Cuáles son los mejores perfumes para regalar?

Los perfumes que se destacan para regalar en el Día del Novio son:

Nautica Blue: este es un perfume acuático amaderado. Sus notas son frescas con manzana y luego seca a cedro, almizcle y sándalo. Versátil para diario/oficina. Puedes encontrarlo con un valor de entre 178 y 300 pesos.

Cuba Authentic Flame: aquí tenemos una fragancia amaderada especiado dulce. Contiene maderas, especias, almizcle y vainilla. Tiene muy buena fijación y su valor es de 275 pesos aproximadamente.

Este perfume tiene mucha personalidad.|Pexels

David Beckham Clásico: Amaderado limpio. Huele a recién bañado con traje. Súper seguro para regalar. Su costo va desde los 350 pesos.

Armaf Italiano Nero: esta es una opción ideal para los amantes de lo amaderado aromático. Tiene notas de lavanda, pimienta y maderas secas. Lo puedes comprar desde los 500 pesos.

Armaf Odyssey Mega: por último, tenemos esta fragancia con notas de pomelo, jengibre, vetiver y cedro. Su valor es de 650 pesos.

¿Por qué se celebra el Día del Novio?

El origen del Día del Novio surgió en las redes sociales, pero no es una celebración oficial. La tendencia nació en 2014, cuando comenzó a circular el hashtag #NationalBoyfriendDay en redes. Para el año 2016 ya se había vuelto popular en muchos país.

En México y otros países latinoamericanos, se aprovecha el 3 de octubre para poder dedicar mensajes, fotografías, regalos o algún detalle especial a la pareja. Además, también se popularizó el regalar flores azules.