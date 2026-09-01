La cebolla es el elemento que le falta a tu shampoo; para esto sirve

En esta entrega de remedios caseros alrededor de la salud y belleza de tu melena, algunos de los practicantes de estas formas de buscar fortaleza y vitalidad en su cabello… recomiendan la cebolla. Aunque muchos reaccionen con una repulsión inmediata, se indica que este alimento tiene sus aportes/beneficios naturales que en verdad podrían hacerle bien a tu pelo. A continuación encontrarás todos los detalles.

Ventaneando | Programa completo 1 de septiembre de 2026

¿Por qué la cebolla podría ayudar a la salud de tu cabello?

Probablemente seas de los que de manera inmediata desconfíen de tener cebolla y sus derivados en una mezcla para cabello, sin embargo en tiempos recientes ha tomado relevancia entre los practicantes de remedios caseros. Se indica que este alimento tiene ciertos elementos que ayudan de forma natural a las diferentes melenas donde actúa.

Eso sí, siempre se llama a ser responsable con la manera en la que tu cuerpo reacciona a ciertas mezclas, pues hay gente sensible que puede reaccionar de manera no óptima. Pero uno de los principales motivos para pensar en la efectividad para el cabello, es el cuidado que puede ofrecer al cuero cabelludo y a la caspa.

La cebolla contiene quercetina y azufre, compuestos que precisamente son tratados como posibles ayudas para la salud capilar. Incluso se habla que puede ser un aspecto sumamente positivo para el crecimiento del cabello, mejora la circulación en el cuero cabelludo y por si no fuera suficiente… proporciona un efecto antimicrobiano.

¿Cómo usar la cebolla en tu shampoo para fortalecer tu cabello?

Ingredientes

Una cebolla mediana

250 a 350 mililitros de shampoo neutro o de uso frecuente

Un colador o gasa

Un recipiente limpio

Realización

Pela y pica la cebolla en trozos pequeños

Licúa la cebolla hasta tener una pasta o jugo

Cuela la mezcla para quedarte solamente con líquido

Posteriormente mezcla tu preparado con el shampoo hasta que queden perfectamente juntos

Deja que se concentren los elementos durante 24 horas en un sitio oscuro y fresco

Aplicación

Y aquí bastará con aplicarlo de 2 a 3 veces por semana. Como un shampoo normal, te lo colocarás sobre todo en el cuero cabelludo y masajearás tu pelo entre 3 y 5 minutos. Y así finalizarás quitándote la mezcla con abundante agua.