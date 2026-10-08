Haz este arco de globos sin estructura en colores otoñales; ideal para las tendencias de la temporada

Esta temporada del año muchos la asocian con colores y aromas bastante particulares. Por ello, se crea una necesidad de adecuar la interna del hogar con ciertos adornos o accesorios para las distintas habitaciones. Aunque no vayas a recibir fiestas en estas fechas, puedes recibir a tus visitas con unas adecuaciones estéticas muy bonitas. Hoy se te propone el arco de globos al estilo lluvia otoñal.

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¿Por qué un arco de globos de otoño debe decorar tu casa?

Un arco de globos tal vez se asocie de inmediato con fiestas de cumpleaños, sin embargo la propuesta que en esta ocasión se pone sobre la mesa podría darle una estética muy linda a tu sala o el espacio donde la montes. Por eso, haz que esta lluvia de otoño cautive a cada una de las personas que lleguen a casa para crear momentos únicos.

¿Qué se necesita para montar el arco de globos de lluvia otoñal?

Materiales

Globos de látex en tonos otoñales como oro metálico, burdeos, beige crema, marrón chocolate y/o naranja quemado.

Globos de aluminio con formas alusivas de la época como una calabaza, hojas o ramas.

Guirnaldas de hojas arce artificiales y mini calabazas decorativas.

Cinta plástica perforada para arcos o tira de acetato para globos.

Herramientas de apoyo

Cintas de rafia o hilo transparente.

Puntos de pegamento adhesivo.

Inflador manual o eléctrico para globos.

¿Cómo hacer arco de globos de lluvia otoñal?

Este diseño como tal puede perder la estricta forma de arco de globos, pues la intención es colocar los distintos elementos (globos, hojas y elementos artificiales) en caída. Ya dependerá de ti si la quieres colocar muy simétrica con los globos o variar todas las figuras que conseguiste. Sin embargo, se recomienda colocar los globos sobre el inicio del techo y dejar caer los elementos como simulando el follaje de un árbol.

Algunos que gustan de este tipo de adornos indican que puedes inflar globos más pequeños otros más grandes y la clave es entrelazar de forma ciertamente estética… al gusto de quien acomoda las cosas. Mientras que esto se puede complementar con accesorios y adornos en la mesa, con un mantel rústico de arpillera, bases de madera para los postres y mini calabazas esparcidas entre los platos.