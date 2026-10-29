La mezcla que te ayudará a tener un rostro más terso y joven

En las redes sociales nos podemos encontrar con muchas alternativas naturales para el cuidado de la piel que deja de lado a los productos tradicionales. Una de las mezclas caseras consiste en hacer un bótox casero con anís estrella y clavo de olor que contribuyen a tonificar la piel, combatir los radicales libres y brindar un efecto tensor temporal.

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Cabe destacar que esto no reemplaza a los tratamientos indicados por profesionales, pero si ayuda a mejorar la textura del rostro, aporta luminosidad y suaviza las líneas de expresión.

¿Cuáles son los beneficios de este bótox casero?

Los ingredientes que componen a este bótox casero contienen las siguientes propiedades:

Anís estrella (Illicium verum): este producto contiene anetol y antioxidantes que pueden estimular la producción natural de colágeno que contribuye a la firmeza y elasticidad. Al tener efecto astringente suaviza la piel y disminuye los poros dilatados.

Clavo de olor (Syzygium aromaticum): en cuanto al clavo de olor es un antioxidante y antimicrobiano que ayuda a proteger la piel contra el envejecimiento prematuro.

Los clavos de olor tienen grandes beneficios. |Canva

Para preparar el bótox casero debes seguir los siguientes pasos:

Los ingredientes necesarios son:1 taza de agua filtrada o destilada, 4 estrellas de anís completas y 6 clavos de olor enteros.

Vas a colocar el agua en una olla pequeña junto al anís estrella y los clavos de olor. Lleva a fuego medio hasta que hierva. Después vas a reducir el fuego al mínimo y deja que se cocine unos 5 o 10 minutos más.

Apaga el fuego y deja que repose hasta que se enfríe completamente a temperatura ambiente. Filtra el líquido utilizando un colador fino para retirar todas las especias. Luego vas a colocarlo en un frasco de vidrio y llévalo al refrigerador.

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Debes aplicar la mezcla por las noches, tras lavar y desmaquillar el rostro. Humedece un disco de algodón con el tónico frío y pásalo suavemente sobre el rostro, cuello y escote con movimientos ascendentes.

Tienes que dejar que la piel absorba el líquido antes de colocar la crema hidratante o sérum.