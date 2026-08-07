Cómo hacer figuras de Bluey con rollos de papel de baño: manualidad fácil y divertida para jugar con los niños

Sácale el máximo provecho a las últimas semanas de las vacaciones de verano con actividades divertidas y fáciles que puedes realizar en casa. Si tu hijo o hija es fan de Bluey, aquí te compartimos un tutorial sencillo para hacer figuras de sus personajes favoritos con rollos de papel de baño. Así que sigue leyendo y pon manos a la obra.

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¿Cómo hacer figuras de Bluey con rollos de papel? Tutorial paso a paso

Esta actividad es súper fácil y divertida, pues más allá de tratarse de una manualidad que los hará desarrollar su creatividad, los pequeños también pueden jugar con estas figuras una vez finalizada la actividad. Lo mejor de todo es que las instrucciones se pueden replicar con cualquier otro de sus personajes preferidos. Aquí te compartimos los materiales que necesitas y el respectivo tutorial:

Materiales

1 rollo de papel de baño por personaje

Pintura y hojas de color del tono de los personajes

Pegamento

Tijeras

Plumón negro

Ojos móviles

Instrucciones

Paso 1: Cubre el rollo de papel de baño con pintura del color principal del personaje. Para Bluey puedes usar un azul claro, mientras que para Bingo un tono naranja. Deja secar por completo.

Cubre el rollo de papel de baño con pintura del color principal del personaje. Para Bluey puedes usar un azul claro, mientras que para Bingo un tono naranja. Deja secar por completo. Paso 2: Utiliza las hojas de colores para hacer los detalles, como las orejas, cejas, manos, hocico y patitas.

Utiliza las hojas de colores para hacer los detalles, como las orejas, cejas, manos, hocico y patitas. Paso 3: Pega las piezas y da forma al rostro y cuerpo. Para los ojos, puedes usar con plumon negro o añadir ojitos móviles. Esto le dará un aspecto más divertido. Si lo prefieres, también puedes imprimir y pegar las diferentes partes del rostro, para una mayor exactitud. Y listo. Deja secar bien para que no se desprenda ninguna sola parte.

| Crédito: Gemini

Una vez que tus figuras de Bluey hayan secado por completo, puedes empezar a jugar. Ya sea que recreen diversas escenas de la serie animada o inventen nuevas aventuras en familia. ¡El chiste es echar a volar tu imaginación!