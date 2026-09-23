Así reacciona tu cuerpo cuando tomas café; pocos hablan de estos efectos

Infinidad de cosas se han dicho de esta bebida, que es la favorita de millones de personas a lo largo del mundo. Sin embargo, la conversación se enfoca en ciertos tópicos que no cuentan todo lo que sucede en tu cuerpo cuando consumes café. Por esta razón, aquí se te explican 3 cosas que regularmente no se dicen en el mundo de los cafeteros.

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¿Qué pasa en tu cuerpo cuando consumes café?

Aunque las reacciones son diversas y dependen del estado de salud de cada persona, Emma Becket (docente de Nutrición) indica que las afectaciones sobre el cuerpo se asocian con la absorción de nutrientes, la influencia en la digestión y otros procesos del cuerpo humano. Aunque no se trata de alejarse completamente de esta bebida, se debe prestar atención a las indicaciones médicas de un profesional de la salud. Por ello, sin más, aquí se explican estos 3 sucesos que llegan a tu cuerpo con tu café del día.

El café afecta el efecto de algunos medicamentos

Según la experta en la materia de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, de la Australian Catholic University, el café puede afectar la disminución de la absorción de levotiroxina y alendronato. Estos dos tiene relación con problemas de tiroides y también en casos de osteoporosis… respectivamente. Además, se indica que llega a aumentar la concentración de clozapina en la sangre, medicamento o compuesto relacionado con asuntos de salud mental.

Tomar café en las comidas puede reducir la absorción de hierro

El problema aquí son los polifenoles del café, pues estos suelen unirse al hierro. Entonces, eso afecta directamente al organismo que los absorbe, pues en ocasiones le es complicado. Por eso se especifica que esto sucede sobre todo en el hierro que es de origen vegetal. En ese sentido, existen afectaciones para los que tienen bajas reservas de hierro o que consumen mucho alimento que contiene este elemento.

El café acelera el proceso intestinal de manera inmediata

Esta situación comentada por la experta en un artículo de The Conservation, destaca porque la necesidad de ir al baño tras tomar café es algo que sucede mucho… pero no todos lo comentan. Aquí existiría una relación con la actividad del colon despertada por la bebida. Se sigue investigando qué tan clara es la injerencia, tomando en cuenta que en la primera parte del día el colon es cuando más trabaja y también se quiere saber cuál es la relación que se tiene con la leche y algunos edulcorantes.