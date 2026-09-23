4 cortes de cabello corto para mujer modernos, ideales para estilizar las facciones y aportan volumen en lo que resta del 2026

En el mundo de la belleza puedes encontrar cortes de cabello corto, opciones que no solamente estilizan las facciones visualmente, también son capaces de aportar un efecto de volumen, un aspecto que es indispensable para los usuarios que se destacan por tener mechones muy delgados.

Si buscas un estilo nuevo que favorezca tu imagen, te detallamos 4 opciones que puedes escoger, alternativas que podrás usar lucir para verte espectacular en lo que resta del 2026.

4 cortes de pelo que dan volumen y estilizan tus facciones

Bixie

Otra opción de estilo que puedes escoger es el famoso Bixie, que se destaca por dejar mechones hasta la mandíbula, contando con varias capas, en algunos casos se suele incorpora flecos ligeros para darle un aspecto más juvenil. Uno de los cortes de cabello corto preferidos para quienes buscan un cambio drástico sin tener que usar mechones tan pequeños.

Bob con capas

Si de todos modos buscas un look que sea corto pero no en exceso, puedes optar por el bob con capas, igualmente permite mantener una melena ligeramente larga, pero al mismo tiempo estiliza las facciones y aporta volumen natural. Puede ser a nivel de la mandíbula o por los hombros. Si eres de frente ancha o quieres ocultar las arrugas que tienes en esa zona, puedes solicitar que te apliquen un fleco cortina para darle ese aspecto.

Shaggy corto

Por otro lado, puedes optar por el shaggy corto, una gran alternativa cuando estamos en búsqueda de tener un look más rebelde y juvenil, se destaca por tener múltiples capas en la melena, aportando fluidez a los mechones. Al no contar con líneas tan rectas, nos ayuda a no acentuar ciertas líneas de tu rostro, algo negativo cuando tenemos arrugas o un rostro muy cuadrado.

Pixie con textura

Para las que no tienen miedo a hacer cambios drásticos en su look, pueden optar por el pixie con textura, donde tu melena tendrá mechones cortos desde la oreja, pero se irán elevando, una gran alternativa que se encargará de darle un aspecto de volumen natural hacia arriba, lo querrás llevar en la que resta del 2026.