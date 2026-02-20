Si quieres aliviar tu gastritis, este es el remedio casero con sábila que debes aprender a hacer

La gastritis es un malestar que aqueja a miles de mexicanos. Las personas que son fanáticas del picante y que se excedan con las grasas, padecen inflamaciones y acidez provocados por una alimentación descuidada. Por ello, para evitar acudir a elementos con muchos químicos, esta preparación de sábila con miel pudiera ser una solución a corto plazo. Así se prepara.

¿Por qué la sábila y la miel te ayudan a contrarrestar la gastritis?

Los ingredientes naturales de estos elementos aportan desinflamación y sirven de calmante para el sistema digestivo. Y es que estar con sensación de pesadez, ardor, dolor abdominal o las náuseas que en ocasiones trae consigo la gastritis, no resulta muy placentero de vivir.

Entonces, combinando la sábila con la miel, se producirá una sustancia que ayude a desarrollar una buena digestión, prevenir el estreñimiento y además desinflamar. Sin embargo, siempre es bueno indicarle al lector que se recomienda hacer esto de 3 a 5 días a la semana y si las molestias persisten, acudir al médico para recibir evaluación profesional.

¿Qué ingredientes se requieren y cómo preparar esta fórmula anti gastritis?

Para concretar los elementos totales de esta preparación natural, solamente se requieren 3 ingredientes:

Una taza de agua.

Dos cucharadas de miel.

El líquido de un trozo de sábila.

Y la preparación es la siguiente:

El primer paso es pelar el tallo de la sábila para inmediatamente limpiar-lavar, evitando así cualquier rastro de suciedad.

evitando así cualquier rastro de suciedad. Posteriormente este se debe dejar remojando en agua limpia para que suelte una secreción amarillenta característica. Esto con el fin de quedarse solamente con el gel, pues esta sustancia amarilla puede resultar irritante.

para que suelte una secreción amarillenta característica. Esto con el fin de quedarse solamente con el gel, pues esta sustancia amarilla puede resultar irritante. A continuación se debe colocar el gel de la sábila, la miel y la taza de agua en la licuadora. Al final debe quedar una sustancia homogénea, ligera y sin grumos.

Con estos pasos atendidos al pie de la letra, no habrá problema y podrás consumir esta mezcla que se espera ayude a combatir los problemas de la gastritis.

Y sin más, siempre se te recomendará cuidar tu alimentación, comiendo frutas, verduras y bebiendo suficiente agua… sobre todo en estos tiempos de intenso calor.