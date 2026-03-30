Haz este ritual de la Luna Rosa para alejar las malas vibras

Marzo se fue y abril se asoma en el horizonte con nuevos retos e incluso complicaciones en el camino. Por ello, los seguidores de estas creencias-prácticas recomiendan que el 1 de abril hagas este ritual de la Luna Rosa. Las intenciones recaen específicamente en evitar que las malas energías recaigan en ti en este nuevo mes del 2026.

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¿Por qué el ritual de la Luna Rosa se hace el 1 de abril?

Aunque este tema también genera interés en los seguidores de los fenómenos naturales, la Luna Rosa o Luna Llena del primero de abril será la primera desde que llegó la primavera. Por eso se dice que es especial en lo que genera desde el lado energético. Los expertos en el esoterismo hablan de la oportunidad perfecta de renovar pensamientos y energías.

Pese a que de manera específica la Luna Rosa no es lo mismo que una Luna Llena, el motivo para decirle rosa a la Luna es la floración del phlox subalata, la cual es una planta típica de primavera en algunas regiones. Por ello se le denomina así, añadiendo el detalle de que ocurre en Libra, lo cual tiene relación con el equilibrio, la armonía y el cierre de ciclos.

Es decir, este momento en el calendario se vuelve la oportunidad ideal para realizar cambios importantes y alinear pensamientos, acciones y dinámicas del día a día. Por ello, algunos recurren a estos rituales, como lo es el del uso de agua con sal para “protección” o alejamiento de los malos deseos-vibras de otras personas.

¿Qué lleva y cómo se hace el ritual de Luna Rosa?

Entendiendo que la sal se ha usado históricamente como un conservador y de cierta manera preventivo de podredumbre, eso se trata de traducir al ámbito del esoterismo. Lo mismo sucede con el agua, que siempre se ha relacionado con el tema de la limpieza-purificación.

Ingredientes/Elementos

Un vaso de agua

Una cucharada de sal (de preferencia de grano)

Realización del Ritual

El ritual se realiza en casa