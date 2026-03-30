Haz este ritual de la Luna Rosa para alejar las malas vibras
La Luna Rosa es un punto bastante relevante para los practicantes de estas actividades allegadas a los rituales. En este caso, buscando alejar las malas vibras.
Marzo se fue y abril se asoma en el horizonte con nuevos retos e incluso complicaciones en el camino. Por ello, los seguidores de estas creencias-prácticas recomiendan que el 1 de abril hagas este ritual de la Luna Rosa. Las intenciones recaen específicamente en evitar que las malas energías recaigan en ti en este nuevo mes del 2026.
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¿Por qué el ritual de la Luna Rosa se hace el 1 de abril?
Aunque este tema también genera interés en los seguidores de los fenómenos naturales, la Luna Rosa o Luna Llena del primero de abril será la primera desde que llegó la primavera. Por eso se dice que es especial en lo que genera desde el lado energético. Los expertos en el esoterismo hablan de la oportunidad perfecta de renovar pensamientos y energías.
Pese a que de manera específica la Luna Rosa no es lo mismo que una Luna Llena, el motivo para decirle rosa a la Luna es la floración del phlox subalata, la cual es una planta típica de primavera en algunas regiones. Por ello se le denomina así, añadiendo el detalle de que ocurre en Libra, lo cual tiene relación con el equilibrio, la armonía y el cierre de ciclos.
Es decir, este momento en el calendario se vuelve la oportunidad ideal para realizar cambios importantes y alinear pensamientos, acciones y dinámicas del día a día. Por ello, algunos recurren a estos rituales, como lo es el del uso de agua con sal para “protección” o alejamiento de los malos deseos-vibras de otras personas.
¿Qué lleva y cómo se hace el ritual de Luna Rosa?
Entendiendo que la sal se ha usado históricamente como un conservador y de cierta manera preventivo de podredumbre, eso se trata de traducir al ámbito del esoterismo. Lo mismo sucede con el agua, que siempre se ha relacionado con el tema de la limpieza-purificación.
Ingredientes/Elementos
- Un vaso de agua
- Una cucharada de sal (de preferencia de grano)
@laingarciacalvo TIRA SAL en el baño MUY PODEROSO para quitar la MALA VIBRA. #rituales #ritual #decretosyafirmaciones #afirmaciones #decretos ♬ sonido original - LAIN GARCÍA CALVO
Realización del Ritual
- El ritual se realiza en casa
- Llenas el vaso con agua, mezclas con sal y revuelves un poco los elementos
- Posteriormente coloca el vaso debajo de tu cama o en un sitio donde pase mucho tiempo
- Déjalo durante la noche del primero de abril, esto mientras la luna se encuentra en su máximo esplendor
- Y a la mañana siguiente, desecha el agua por el desagüe