Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de ramas secas y piñas de pino

Las ideas DIY nos han dejado en claro que la naturaleza no solo es una gran proveedora de alimentos y de propiedades para cuidar de nuestra salud. A nuestro alrededor podemos hallar diversos objetos que pueden servirnos para crear elementos decorativos para nuestra casa.

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Este movimiento que ayuda a que con nuestras manos le demos forma a ciertos objetos, no incita a la destrucción del medio ambiente, sino todo lo contrario. Basadas principalmente en el reciclaje, las ideas DIY nos explican de qué manera podemos transformar cualquier cosa en una pieza de arte con simples intervenciones.

De piña a centro de mesa

Lo señalado anteriormente hace referencia a que tal vez en un parque o en un bosque podemos encontrar objetos de la naturaleza que nos pueden servir en algún proyecto creativo. En esta oportunidad, una idea DIY precisa que podemos crear un centro de mesa con elementos naturales y de una forma sencilla.

Una piña de pino y las ramas secas toman el protagonismo hoy y se convierten en materia prima para poder crear un centro de mesa único para nuestra casa, o para regalar.

¿Cómo crear un centro de mesa?

Al combinar la textura orgánica de las ramas secas con la calidez de las piñas de pino, es posible diseñar una pieza artesanal única, deja ver esta idea DIY. El ensamblado aporta elegancia rústica y un toque acogedor a cualquier comedor o sala de estar por lo que seguir el siguiente paso a paso será entretenido y ofrecerá un gran resultado:

Materiales

Ramas secas: Flexibles (sauce, abedul) o rígidas con formas interesantes.

Piñas de pino: Limpias y libres de tierra o residuos.

Base: Un plato de madera, bandeja metálica, caja rústica o una rodaja de tronco (corte transversal).

Fijación: Pistola de silicona caliente o alambre fino de floristería.

Detalles opcionales: Luces LED de alambre, velas LED, pintura en aerosol (dorada, blanca o plateada), mecate o musgo seco.

Paso a paso

Preparación de la materia prima



Limpia las piñas con un pincel seco o un paño húmedo. Si están cerradas, déjalas unas horas cerca de una fuente de calor para que se abran. Corta las ramas a la medida que se adapte al tamaño de tu mesa (evita que obstaculicen la visión entre los comensales).

Acondicionamiento de la base



Coloca la bandeja o la rodaja de tronco como estructura principal. Si usas una caja o recipiente profundo, coloca una base de musgo seco o yute en el fondo para cubrir espacios libres.

Estructura principal (Ramas)



Dispone las ramas más largas y gruesas en la base creando un eje horizontal o una red entrelazada. Asegura los puntos de apoyo clave con pequeños puntos de silicona caliente o amarrando con alambre fino para que no se desplacen.

Incorporación de piñas y volumen



Agrupa las piñas en el centro en números impares (3 o 5) para generar un punto focal atractivo. Pega o fija piñas más pequeñas a lo largo de las ramas para darle continuidad al diseño.

Toques finales e iluminación

