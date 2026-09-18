Qué hacer con una caja de zapatos: ideas para convertirlas en un carrito de juguete para niños

Hay algunos artículos que tenemos en casa y que muchas veces nos hacen pensar si en verdad los necesitamos o si debemos de tirarlos a la basura y uno de ellos son las cajas de cartón, más específicas, las de zapatos que aunque suelen resguardarlos, también suelen ser espaciosas.

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Ante este escenario, te compartiremos cómo puedes darle una segunda vida que seguramente tus hijos amarán, pues podrás hacer en casa una manualidad tan especial como divertida, en la que tu caja de zapatos pasará a ser un carrito de juguete con un diseño a tu gusto.

¿Qué se necesita para hacer un carrito con una caja de cartón de zapatos?

Hacer un carrito es una manualidad sencilla, divertida y económica ideal para hacer con niños pues únicamente necesitarás una caja y algunos pocos materiales reciclados y sobre todo imaginación.

Materiales para hacer un carrito con una caja de zapatos:

1 caja de zapatos con su tapa.

4 tapitas de botella plástica (para las ruedas).

2 palitos de madera tipo brocheta (para los ejes).

Tijeras, cúter y silicón caliente o pegamento fuerte.

Pintura acrílica, papeles de colores o marcadores para personalizar al gusto.

¿Cómo hacer un carrito con una caja de zapatos PASO a PASO?