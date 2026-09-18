Qué hacer con una caja de zapatos: ideas para convertirlas en un carrito de juguete para niños
¡Así es como puedes hacer una divertida manualidad en familia y que tus hijos amarán!
Hay algunos artículos que tenemos en casa y que muchas veces nos hacen pensar si en verdad los necesitamos o si debemos de tirarlos a la basura y uno de ellos son las cajas de cartón, más específicas, las de zapatos que aunque suelen resguardarlos, también suelen ser espaciosas.
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Ante este escenario, te compartiremos cómo puedes darle una segunda vida que seguramente tus hijos amarán, pues podrás hacer en casa una manualidad tan especial como divertida, en la que tu caja de zapatos pasará a ser un carrito de juguete con un diseño a tu gusto.
¿Qué se necesita para hacer un carrito con una caja de cartón de zapatos?
Hacer un carrito es una manualidad sencilla, divertida y económica ideal para hacer con niños pues únicamente necesitarás una caja y algunos pocos materiales reciclados y sobre todo imaginación.
Materiales para hacer un carrito con una caja de zapatos:
- 1 caja de zapatos con su tapa.
- 4 tapitas de botella plástica (para las ruedas).
- 2 palitos de madera tipo brocheta (para los ejes).
- Tijeras, cúter y silicón caliente o pegamento fuerte.
- Pintura acrílica, papeles de colores o marcadores para personalizar al gusto.
¿Cómo hacer un carrito con una caja de zapatos PASO a PASO?
- Diseñar la carrocería: Debes dejar la base de la caja hacia abajo, pero si quieres un auto convertible o de carreras, puedes usar la tapa de la caja para recortar la parte del parabrisas y el alerón trasero. Pega las pestañas sueltas de la caja con silicón para que quede bien firme y esta no se safe.
- Crear los ejes de las ruedas: Voltea la caja y perfora dos agujeros alineados en los laterales delanteros y otros dos en los traseros como es la naturaleza de un carro; posteriormente pasa un popote por los agujeros de lado a lado para que sirva de guía, y finalmente mete el palito de madera por dentro del popote.
- Instalar las ruedas: Haz un pequeño agujero en el centro de las 4 tapitas de plástico e introduce cada punta de los palitos de madera en una tapita y asegúrala con pegamento para que no se caigan.
- Decorar y personalizar: Este paso es el más divertido y especial, pues podrás decorar y personalizar tu carrito a tu gusto o el de tus hijos, donde puedes dar colores con pinturas acrílicas, plumones e incluso puedes imprimir plantillas de vehículos populares que puedes encontrar en internet.
@marieelyzz Haciendo un carrito de última hora #trabajosescolares #papeleriacreativa #papeleria #carritodecartón #creativa ♬ sonido original - Mariel M