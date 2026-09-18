Qué hacer con fomi moldeable: ideas para convertirlas en manualidades DIY de Bluey y Plim Plim

Para las tardes donde los niños regresan de la escuela y terminan sus tareas la mejor manera de pasar un rato con ellos y desarrollar su creatividad y motricidad una buena idea es trabajar con fomi moldeable. Este material que puede encontrarse en muchos colores los pequeños pueden crear manualidades DIY inspiradas en Bluey y Plim Plim.

Además de ser una actividad entretenida, moldear pequeñas figuras permite que los niños experimenten con formas, colores y texturas mientras desarrollan su imaginación y paciencia.

Ideas de fomi moldeable de Plim Plim y Bluey

1.- Bluey de fomi moldeable

Una de las opciones más divertidas es crear una pequeña figura de Bluey, para conseguirlo, puedes utilizar fomi moldeable azul para el cuerpo, un tono más claro para la boca y negro para los detalles de los ojos y la nariz. Los niños pueden formar primero el cuerpo, después agregar las orejas, patas y cola, y finalmente colocar los pequeños detalles del rostro

2.- Bingo

Esta manualidad permite trabajar con diferentes tonos de naranja y amarillo para darle forma al personaje, además, sirve para que, Bluey tenga un compañero de aventuras.

3.- Mini escena de Bluey y Bingo

El fomi moldeable también permite ir más allá de las figuras individuales, así que si ya tienes a los personajes principales, Bluey y Bingo puedes crear una mini escena inspirada en el mundo de Bluey, con personajes, árboles, flores, nubes o pequeños juguetes hechos a mano.

4.- Plim Plim en miniatura

Otra alternativa es hacer una figura de Plim Plim utilizando fomi moldeable de diferentes colores, además que es fácil de hacer. Para crearlo comienza formando el cuerpo y después añade el cabello, el rostro, el gorro y los detalles de su vestimenta.

5.- El mundo de Plim Plim y amigos

Para los fans de Plim Plim, pueden crear una pequeña escenografía utilizando fomi moldeable de varios colores. Árboles, flores, estrellas, nubes, etc.

6.- Llavero de Plim PLim

Otra idea es convertir las pequeñas figuras de fomi moldeable en adornos para mochilas, escritorios o espacios infantiles entre ellos un llavero, así que crea la mini figura y agrega el detalle de los anillos para colocar ahí la llave.