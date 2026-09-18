¿Quiénes son Las Macetas en La Granja VIP y por qué les llaman así?

Conforme las semanas avanzan y las votaciones en La Granja VIP se vuelven más duras, las dinámicas de convivencia han comenzado a hacer distintas grupos muy marcados. Mientras las figuras mediáticas más explosivas acaparan los reflectores mediante pleitos y estrategias agresivas, en los rincones se ha consolidado un grupo particular que empieza a generar bastante molestia entre los competidores más activos.

Entre los habitantes e incluso la propia audiencia, a este sector se le ha etiquetado bajo un apodo tan descriptivo como contundente: "Las Macetas" de La Granja VIP.

¿Quiénes son Las Macetas de La Granja VIP?

Aunque la lista en La Granja VIP cambia según el bando que analice la situación, varios nombres han comenzado a sonar con fuerza en las charlas de pasillo. Entre los señalados con mayor frecuencia figura María Karunna, a quien critican por su tibia presencia pese al cariño que le tienen en lo personal. A ella se suman figuras como Pimpinela Escarlata, Mónica Noguera y el propio Carlos Trejo, señalados por mantenerse al margen de los agarrones principales.

Carlos Trejo no usa mangas desde pequeño|La Granja VIP

Pero este término no nació por casualidad, pues el apodo hace referencia directa a aquellos participantes que adoptaron una postura completamente neutral y pausada dentro de la competencia. Son concursantes que evitan a toda costa las confrontaciones cara a cara, prefieren guardar silencio durante los debates acalorados y, según señalan sus propios compañeros de cuarto, pasan demasiadas horas durmiendo o descansando en lugar de involucrarse.

Para las personalidades más competitivas del show, estos habitantes no están aportando el contenido ni el drama que exige un reality de esta magnitud, limitándose a adornar el paisaje del rancho como auténticas plantas decorativas para evitar caer en la placa de nominados.

De manera ocasional, participantes como Kenny y Kevyn Bicolor también han sido rozados por este calificativo en momentos donde su energía disminuye o prefieren mantenerse alejados de los focos de tensión, ganándose llamadas de atención por parte de los líderes de la casa.

