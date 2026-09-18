ES OFICIAL: María Karunna se convierte en la SEXTA NOMINADA de La Granja VIP por GRAVE FALTA; esta es la razón
Adal Ramones, durante La Gala de La Granja VIP, anunció que la producción enviaría a un Granjero directo a nominación luego de cometer una enorme falta.
Ya es oficial, María Karunna fue enviada directamente a la Tabla de Nominación este jueves 17 de septiembre por romper una de las reglas más importantes de La Granja VIP Segunda Temporada: quitarse el micrófono. Desde hace unos días, Ferka reveló durante La Gala que María constantemente se quitaba el micrófono; en ese mismo programa, Adal Ramones confirmó que de hecho se había iniciado una investigación para ver si habría sanción.
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¿Por qué María Karunna fue nominada en La Granja VIP?
Este jueves se reveló que María Karunna sería enviada directamente a la Tabla de nominados por quitarse constantemente el micrófono dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, una práctica que está prohibida por las reglas que pone la producción.
¿Qué pasó con el micrófono de María Karunna?
No solo Ferka, la crítica de La Granja VIP, hizo esa observación. Algunos de los Granjeros han señalado dentro de sus conversaciones que la han visto romper dicha regla. En redes sociales, algunos usuarios también se habían percatado de esto. Es por eso que esta grave falta fue castigada con una nominación directa.
¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?
Antes de que se revelara que María Karunna sería la sexta nominada de La Granja VIP, en la placa de nominados de la segunda semana ya se encontraban:
- Manelyk
- Azalia
- Niurka
- Mónica Escobedo
- Kevyn “Bicolor” Contreras
¿María Karunna podrá jugar el juego de La Salvación?
Adal Ramones confirmó que ella podrá jugar por el Juego de la Salvación como el resto de nominados. A pesar de eso, el regaño fue severo y se le fue señalado.