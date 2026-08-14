Mantener sartenes, ollas y utensilios en un estado óptimo es un reto diario en cualquier estación culinaria, ya sea en MasterChef 24/7 o en casa. La acumulación de grasa quemada y suciedad puede parecer una batalla perdida, pero existe una solución accesible que no requiere gastar en limpiadores químicos costosos.

Con un ingrediente básico que seguramente ya tienes en tu despensa, es posible devolverle el brillo a tus herramientas de trabajo de manera rápida y económica.

¿Cómo quitar un cochambre muy pegado?

El secreto de esta técnica reside en las propiedades desengrasantes del vinagre blanco. Este poderoso ingrediente habitual en la cocina, no solo remueve la grasa acumulada, sino que también es sumamente efectivo para erradicar sarro, manchas de agua y marcas de óxido en sartenes y recipientes.

Para aplicarlo, solo necesitas preparar en un recipiente con agua tibia, añade un chorrito de jabón líquido para vajilla y suma un chorro generoso de vinagre blanco. Esta preparación sirve tanto para lavar trastes como para limpiar la grasa adherida al mobiliario y superficies de la cocina.

Para el mantenimiento diario, la recomendación de Gran San Pedro Cholul es lavar las ollas y utensilios con esponjas o fibras suaves inmediatamente después de usarlos. Sin embargo, cuando la suciedad ya se ha petrificado, el primer paso indispensable es dejar las piezas en remojo con la mezcla de agua tibia, jabón y vinagre antes de intentar tallar.

En aquellos casos extremos donde el cochambre persiste y la fibra suave no logra desprender la capa quemada, existe un recurso técnico infalible: utilizar una lija de agua fina. Este elemento permite retirar la suciedad incrustada en los bordes y bases de los trastes sin rayar el esmalte ni dañar el acabado de las piezas. Con estos sencillos pasos, tus sartenes quedarán impecables y listas para resistir el ritmo de cualquier prueba gastronómica.

