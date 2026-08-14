¡No te pierdas! Esta tendencia en tenis llegará en el otoño de 2026

Aunque el otoño todavía no llega de manera completa, se indica que las tendencias muestran lo que ofrecerán este año. En ese sentido, en el calzado aparecen los tenis con una inercia completamente marcada, pues el rojo no imprime presencia únicamente con detalles o destellos. En esta ocasión la idea es clara, se debe lucir por completo la intensidad de sus diversos tonos.

¿Por qué se indica que los tenis rojos serán tendencia?

Con el ocaso del verano algunas figuras públicas aparecieron en las grandes metrópolis, tal es el caso de Emily Ratajkowski e Iris Law. Esta tendencia tiene una marcada inspiración, que recuerda los colores (en sus diferentes tonos) de la temporada, que se pueden expresar con intensidad o en su defecto con un decoloramiento que los acerca hasta el café.

Lo que pudiera ser una simple pieza de calzado deportivo, que precisamente aparece con frecuencia en outfits cotidianos, luce de manera especial con una buena combinación de colores. Como se indicó, aquí lo sencillo de un estilo de tenis que no tiene un diseño espectacular… puede lucir completamente destacado entre los sitios donde te desenvuelvas.

Los expertos indican que podrías aplicar estos colores de tus tenis con un clásico como el rojo Ferrari o en su defecto, lucir y sobresalir en una tonalidad cereza… la cual aporta un poco más de frescura y se podría decir que hasta de jovialidad. O en su defecto, quienes buscan sobriedad, el tono borgoña puede combinar perfectamente con tonos neutros y sin perder impacto en lo visual.

¿Cuál es el mejor tono de rojo en tenis para otoño?

Previamente se recomendaron algunos tonos para cierto tipo de particularidades, sin embargo también se puede indicar que lo lindo de la moda es que tú puedes elegir lo que mejor te convenga. Es decir, si deseas, puedes tomar los tenis que más te gusten y combinarlos con la ropa que desees. Como ya se recomendó, los de estilo deportivo pueden ser lo más usado esta temporada, sin embargo ya quedará a decisión propia.