Cómo eliminar el moho de las paredes antes de pintar: el método fácil para evitar que regrese

Para eliminar el moho de las paredes antes de pintar, primero hay que retirar la contaminación visible con un producto adecuado, dejar que la superficie se seque por completo y solucionar el origen de la humedad. Pintar directamente sobre una pared con hongos no es una solución, ya que las manchas pueden reaparecer y el crecimiento puede continuar debajo de la nueva capa.

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El moho suele desarrollarse en lugares con exceso de humedad, condensación, filtraciones o poca ventilación. Además de deteriorar la pintura y los materiales, su presencia puede afectar la calidad del aire interior.

Por eso, la preparación de la superficie es una de las etapas más importantes antes de renovar una habitación. Esto es especialmente útil en baños, cocinas, sótanos y zonas cercanas a ventanas.

¿Cómo quitar el moho de las paredes antes de pintar?

El primer paso es determinar por qué apareció. Si existe una filtración, una fuga de agua o un problema persistente de condensación, hay que solucionarlo antes de comenzar la limpieza. De lo contrario, incluso una desinfección correcta tendrá un efecto temporal.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda solucionar los problemas de humedad y limpiar el moho de las superficies duras con agua y detergente, dejando que se sequen completamente. También advierte que no basta con eliminar visualmente la mancha si continúa presente la fuente de humedad.

Para una superficie pequeña y no porosa, el procedimiento general puede ser el siguiente:



Protegerse antes de limpiar: utilizar guantes y protección ocular y procurar una buena ventilación durante el trabajo. Retirar el moho visible: limpiar la superficie con agua y detergente, siguiendo las indicaciones del producto utilizado. No mezclar productos químicos: nunca se debe combinar lejía o cloro con amoníaco, ácidos u otros limpiadores, ya que pueden producir gases peligrosos. Secar completamente: la pared debe quedar totalmente seca antes de aplicar cualquier imprimación o pintura. Desechar materiales contaminados cuando corresponda: los materiales porosos que tienen moho profundo, como determinadas placas de yeso, pueden requerir sustitución en lugar de una simple limpieza.

Cabe mencionar que en viviendas con problemas extensos la limpieza puede requerir profesionales especializados.

¿Qué hacer para que el moho de la pared no vuelva después de pintar?

Eliminar la mancha es solo una parte del proceso. Para evitar que el moho regrese, hay que controlar la humedad. Antes de pintar, conviene revisar especialmente estos puntos:



Buscar filtraciones: revisar techos, tuberías, ventanas y paredes que limiten con el exterior.

revisar techos, tuberías, ventanas y paredes que limiten con el exterior. Mejorar la ventilación: utilizar extractores en baños y cocinas y ventilar los ambientes cuando las condiciones exteriores lo permitan.

utilizar extractores en baños y cocinas y ventilar los ambientes cuando las condiciones exteriores lo permitan. Controlar la condensación: si las paredes permanecen húmedas por diferencias de temperatura, puede ser necesario mejorar la ventilación o el aislamiento.

si las paredes permanecen húmedas por diferencias de temperatura, puede ser necesario mejorar la ventilación o el aislamiento. Dejar secar por completo: no pintar mientras existan zonas húmedas.

no pintar mientras existan zonas húmedas. Elegir una pintura adecuada: una vez solucionado el problema, puede utilizarse una imprimación o pintura formulada para ambientes con humedad, siguiendo las instrucciones del fabricante.

La clave no está en cubrir la mancha con una nueva capa de pintura, sino en seguir 3 pasos: eliminar el moho, secar completamente la superficie y corregir la fuente de humedad.