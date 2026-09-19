Cómo tejer un organizador de cabecera a crochet para guardar el control, el celular y tus lentes

Si quieres hacer que tu cuarto se vea un poco más limpio y organizado, sin saturar tu buró con cosas como tus lentes, el control de la tele, tu celular, entre otras cosas, tenemos para ti la solución: Un organizador de crochet. Este puede quedar oculto entre tu cama y tu buro, para que ahí guardes tus cosas y no parezca que todo está arrumbado por todos lados.

También te puede interesar: Cómo tejer un dispensador de bolsas de plástico a crochet para mantener la despensa limpia y ordenada

¿Qué materiales se necesitan para un organizador de cabecera de crochet?

Para hacer un organizador de cabecera o cama de crochet para tu habitación, requieres de:



Hilo de algodón grueso

Gancho

Tijeras

Aguja lanera

Cabe mencionar que también puedes utilizar una tela rígida o fieltro para reforzarla y conseguir una mayor estabilidad de tu organizador.

¿Cómo hacer un organizador de cabecera a crochet?

Ahora sí, para comenzar, teje un rectángulo de aproximadamente 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo con punto bajo. Esta pieza será la base de tu organizador y es la que deberá quedar sujeta entre el colchón y la estructura de la cama. Es importante señalar que debes utilizar un tejido cerrado para que pueda soportar el peso de los objetos que le coloques.

|Pinterest 1001patterns

¿Cómo hacer los bolsillos para guardar el celular?

Para este bolsillo deberás tejer un rectángulo más pequeño, de unos 18 x 20 centímetros. Este lo deberás coser sobre la base que hicimos previamente. No olvides dejar abierta la parte superior para ahí poder introducir el celular.

¿Dónde colocar el espacio para los lentes?

Si usas lentes, también puedes incluir en tu organizador un espacio para ellos. Para estos, deberás hacer un bolsillo de aproximadamente 10 por 15 centímetros en uno de los extremos. Si quieres asegurarte de que queden bien protegidos, puedes añadir un pequeño forro de tela suave en el interior. Así tendrás un espacio exclusivo para que los puedas dejar en un lugar seguro antes de dormir.