Famoso actor muere a los 43 años después de recibir la eutanasia: esta es la enfermedad que sufría

¡Una terrible noticia en el mundo del espectáculo! Se ha dado a conocer el fallecimiento del famoso actor y director teatral, Arnaud Denis, quien era originario de Francia. Sin embargo, su muerte ha generado impacto, debido a que se había sometido a la eutanasia a los 43 años de edad.

Se menciona que en el 2023, el reconocido artista fue sometido a una cirugía, en la que se le implantó una prótesis de polipropileno debido a una hernia, lamentablemente tuvo varios efectos secundarios. Aunque se le retiró, los dolores crónicos persistieron, para finalmente ser diagnosticado con encefalomielitis miálgica y síndrome ASIA.

¿Qué es la encefalomielitis miálgica?

La encefalomielitis miálgica, mejor conocida como Síndrome de fatiga crónica, se destaca por ser un padecimiento que impide a las personas hacer actividades usuales, incluso se observan ciertas dificultades para levantarse de casa. Dentro de los síntomas encontramos:



No poder hacer actividades cotidianas o presentar fatiga intensa que dura 6 meses o más, sin importar el descanso.

Malestar después de hacer alguna actividad física o mental.

Varios problemas al dormir.

En el diagnostico, las personas suelen presentar problemas en la memoria, empeoramiento al permanecer de pie o sentado erguido.

Padecimientos del famoso actor por los que hablo frente a medios para detallar que ya no le era posible salir de su casa, además de perder su vida social, además de detallar que ya no tenía la dignidad de vivir a sus 43 años. Los médicos ya no le ofrecían soluciones para sus padecimiento, por lo que inicio una batalla legal para obtener la eutanasia en Bélgica, el cual fue autorizada en el 2026.

¿En qué proyectos participó Arnaud Denis?

El famoso actor francés se destacó por fundar en el 2003 la compañía de "Les Compagnons de la Chimere", gran parte de su crecimiento artístico ocurrió en el escenario, trayendo proyectos como:



La cantante calva

Las tretas de Scapin

Las savias

Lo ocurrido y lo que guarda

Tartufo

Jean Moulin

Las amistades peligrosas

Amplia trayectoria que le permitió ser reconocido en la farándula, en especial al obtener el Premio Brigadier por su dirección y el premio a mejor actor durante el Festival de Teatro de Aviñón. Por eso su fallecimiento a los 43 años al recibir la eutanasia ha sido un golpe duro para el público que lo vio desarrollarse en la actuación.