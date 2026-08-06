Ni rituales ni declaraciones... así puedes atraer el amor según el Feng Shui

Según algunas personas que son seguidoras y practicantes de estas disciplinas energéticas, el acomodo de las cosas y la alineación de tus puentes o portales de energía es vital para tu hogar. Aunque el Feng Shui es mucho más profundo que eso, en ciertos aspectos se reduce al cuidado del espacio e intenciones en casa. Por ello, si se busca el amor, estas son las plantas que deberías conseguir.

¿Qué plantas te ayudarán a encontrar el amor, según el Feng Shui?

Básicamente el pensamiento de estas creencias gira alrededor de que todo recae en cómo orientas tu vida y pensamientos hacia ciertos objetivos. En este caso, si deseas encontrar el amor, todo tu entorno debe ser orientado hacia esa meta. Por ello, las plantas que colocarás en el interior de tu casa deben ser los anturios, el jazmín y las orquídeas.

Anturios

Según algunos de los expertos y demás creyentes de estos pensamientos, los anturios en sus presentaciones blancas, rosas o rojas, son ampliamente recomendados para temas de amor y pasión. En la disciplina específica del Feng Shui se asegura que tienen un vínculo total con las relaciones sanas, la prosperidad y la felicidad. Mientras que un ámbito meramente estético, la elegancia de estas flores no tiene comparación.

Jazmín

Ahora, alrededor de los ámbitos de armonía y amor, se recomienda conseguir esta planta y ponerle cercana de las ventanas para que reciba su debida dosis de luz. Cumplido esto, sus bellas flores blancas lucirán imperiales, además de repartir su fragancia en las habitaciones donde se busca transmitir calma, relajación y espacios acogedores.

Orquídeas

Mientras tanto, las orquídeas sí tienen una relación con el amor, pero sobre todo con el tipo de sentimiento que se desea tener. Los interiores de tu hogar lucirán especiales al recordar la belleza, el crecimiento personal y las relaciones afectivas sanas… que es lo que representa esta flor en el Feng Shui. Podría servir como un regalo que genere un reforzamiento del vínculo amoroso en una relación ya establecida.