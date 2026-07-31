Cómo maquillar las pestañas con máscara para que luzcan más grandes y con mirada impactante

Conseguir unas pestañas preciosas no es tan difícil como muchas personas piensan, en realidad, el secreto está en usar el rímel adecuado y maquillar de manera correcta para que no queden grumos. De esta manera, es posible hacer que la mirada se vea más grande y que todo el look de ojos luzca mejor sin un efecto poco natural.

¿Cómo maquillar las pestañas para una mirada llamativa? 4 pasos infalibles en la rutina