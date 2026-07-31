Cómo maquillar las pestañas con máscara para que luzcan más grandes y con mirada impactante
No necesitas pestañas postizas para presumir un maquillaje fabuloso, basta con usar el rímel con la técnica correcta para resaltar tu belleza a diario.
Conseguir unas pestañas preciosas no es tan difícil como muchas personas piensan, en realidad, el secreto está en usar el rímel adecuado y maquillar de manera correcta para que no queden grumos. De esta manera, es posible hacer que la mirada se vea más grande y que todo el look de ojos luzca mejor sin un efecto poco natural.
¿Cómo maquillar las pestañas para una mirada llamativa? 4 pasos infalibles en la rutina
Riza las pestañas desde la raíz. Uno de los pasos más importantes para una buena aplicación del rímel, empieza desde el rizado. Ya sea que uses enchinador o cuchara, es indispensable que tomes desde la raíz y con suavidad para crear una curva que se vea natural. Un truco que nunca falla, consiste en calentar levemente la herramienta para que el rizo dure todo el día.
- Aplica el rímel de menos a más. Pasa primero una capa de tu rímel favorito haciendo movimientos ascendentes; es importante que no dejes grumos. Luego repite por dos o tres capas, dependiendo de qué tan natural quieres que se vea tu look. El rímel SIEMPRE va después del rizado, ya que de lo contrario podrías quebrarte las pestañas y hasta arrancarte algunas.
- Apuesta por las fórmulas a prueba de agua. Además de que tienen una duración mucho mayor y quedan intactas casi todo el día, las máscaras de pestañas a prueba de agua son una excelente opción para un look fabuloso. Esto porque sus fórmulas no bajan el rizo, lo que las hace ideales para las mujeres que tienen las pestañas muy lacias o cortitas.
No te olvides de las pestañas inferiores. Por increíble que suene, las pestañas inferiores son muy importantes a la hora de maquillar los ojos, pues es una forma sutil de enmarcar la mirada. Toma poco producto y distribuye perfectamente bien, procurando que queden separadas para que no se corra el color con el paso de las horas.
- Separa y elimina grumos en las pestañas. Antes de que el rímel se seque por completo, utiliza un cepillo especial limpio para separar una a una las pestañas. Esto elimina el exceso de producto y brinda un efecto de maquillaje sofisticado sumamente favorecedor.