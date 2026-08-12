Cómo maquillar los labios con corrector para que tengan más volumen: paso a paso
Conoce el truco de maquillaje que hace que tus labios se vean más gruesos sin recurrir a procedimientos estéticos
Con algunos productos que probablemente ya tienes en tu cosmetiquera puedes conseguir visualmente unos labios más voluminosos. La clave está en neutralizar primero el tono natural, redefinir ligeramente el contorno y utilizar el corrector como punto de luz para crear una apariencia tridimensional.
Cómo maquillar los labios con corrector para que se vean más gruesos
Este truco combina técnicas de delineado, iluminación y maquillaje nude. Aunque el resultado es temporal y completamente visual, de acuerdo con Mujer Hoy, la forma en que se distribuyen los productos puede hacer que los labios luzcan más definidos, jugosos y con mayor dimensión.
- Prepara los labios y aplica el corrector. Antes de comenzar, aplica una pequeña cantidad de bálsamo para mantener los labios hidratados y evitar que el maquillaje se acumule en las líneas. Después, coloca una capa muy fina de corrector sobre los labios para neutralizar ligeramente su color natural. No es necesario aplicar demasiado producto: basta con crear una superficie uniforme. Difumínalo con una esponja pequeña o dando suaves toques con la yema del dedo. El objetivo es suavizar el borde natural sin dejar una capa pesada de maquillaje.
- Redefine el contorno con un delineador. Elige un delineador en tono nude oscuro, café suave o ligeramente más profundo que el labial que utilizarás. Traza el contorno siguiendo la forma natural de tus labios y sobrepasa apenas uno o dos milímetros en algunas zonas. De acuerdo con Maybelline, para que el resultado sea natural, concentra este pequeño exceso principalmente en el arco de Cupido y en la parte central del labio inferior. Evita exagerar las comisuras, ya que un delineado demasiado alejado del borde natural puede hacer que el maquillaje pierda naturalidad. Después, rellena ligeramente las esquinas y deja más despejada la zona central de los labios.
- Aplica un labial nude. Rellena las zonas centrales con un labial nude o un tono claro que se integre con el delineador. La diferencia de tonalidades es importante: el delineador ligeramente más oscuro ayuda a crear profundidad en los extremos, mientras que el tono más claro en el centro aporta una sensación de mayor volumen. Difumina suavemente la transición entre ambos colores para evitar una línea demasiado marcada.
- Usa el corrector para crear el efecto de volumen. Aquí está el paso que hace diferente esta técnica. Toma una cantidad mínima de corrector claro con la yema del dedo y colócala justo en el centro del labio superior y del labio inferior. Da pequeños toques hasta integrar el producto con el labial. No arrastres el corrector, porque podrías eliminar el color que aplicaste previamente. Este punto de luz hace que el centro de los labios destaque visualmente, creando una sensación de mayor dimensión y volumen.
- Termina con gloss. Para potenciar el efecto tridimensional, aplica una capa ligera de gloss transparente o con un tono muy sutil. Puedes concentrarlo principalmente en el centro de los labios, justo donde colocaste el corrector. La superficie brillante refleja la luz y ayuda a que esa zona parezca todavía más prominente.