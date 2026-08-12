Cómo maquillar los labios con corrector para que tengan más volumen: paso a paso

Con algunos productos que probablemente ya tienes en tu cosmetiquera puedes conseguir visualmente unos labios más voluminosos. La clave está en neutralizar primero el tono natural, redefinir ligeramente el contorno y utilizar el corrector como punto de luz para crear una apariencia tridimensional.

Cómo maquillar los labios con corrector para que se vean más gruesos

Este truco combina técnicas de delineado, iluminación y maquillaje nude. Aunque el resultado es temporal y completamente visual, de acuerdo con Mujer Hoy, la forma en que se distribuyen los productos puede hacer que los labios luzcan más definidos, jugosos y con mayor dimensión.

