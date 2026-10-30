Peluqueros expertos: “Para que el pelo fino se vea más sano hay que escoger un corte que mantenga el peso en las puntas”

Las mujeres con pelo fino por lo general pasan por situaciones en donde notan que pierden densidad, movimiento y textura. Esto no es solo por las condiciones del cabello, sino también por los hábitos que llevamos a cabo con el cuidado del cabello.

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En el caso de la elección de productos lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. Tienes que llevar a cabo hábitos saludables para tu cabello para que luzca más lindo e hidratado.

¿Cómo cuidar el pelo fino?

El primer paso para el cuidado del pelo fino es poder elegir un corte de manera correcta. Lo importante es poder mantener cierta densidad en las puntas por lo que puedes optar por una base recta o ligeramente redondeada para dar sensación de mayor cantidad de cabello.

Las capas no son muy recomendadas, pero no quiere decir que todas las personas deben renunciar a ellas, sino que los estilos se deben ir adaptando a la forma del rostro, al tipo de fibra, la densidad del cabello y el estilo de vida.

Otro consejo para el cabello fino es no lavarlo con agua caliente por lo que los expertos recomiendan agua tibia debido a que las altas temperaturas producen sequedad y provocan molestias en el cuero cabelludo. Además, solo debes frotar el cuero cabelludo con las yemas de los dedos y dejar que la espuma limpie el resto.

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Ten en cuenta que le acondicionador no es un enemigo del pelo fino ya que el mismo necesita de suavidad. Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad de medios a puntas y evitar la raíz si se engrasa fácilmente.

Por último, tenemos la hora del secado donde se recomienda ponerse boca abajo y ahuecar la raíz, pero antes debes aplicar un producto que la sujete. También puedes usar un cepillo plano, levantar la raíz, dar calor y dejar enfriar ante de soltar el mechón.