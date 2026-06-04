En el mundo del internet hay un sinfín de tutoriales de cómo hacer visualmente los ojos más grandes, pero en esta ocasión es todo lo contrario. Este paso a paso te ayudará a maquillarlos y que se vean más pequeños, en caso de que los tengas saltones. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

De acuerdo con un artículo de L'Oréal Paris, los ojos grandes suelen ser tendencia de belleza por lo regular, pero el hacerlos que se vean pequeños puede darles a las mujeres un look muy sensual y favorecedor. ¿Cómo rejuvenecer el rostro solo con tu maquillaje: 3 trucos que usan las artistas?

Cómo maquillar los ojos para que se vean más pequeños si los tienes saltones: paso a paso|Pinterest

Antes de poner manos a la obra, debes saber que para lograr que tus ojos se vean pequeños debes poner demasiado en la sombra, delineador, la máscara y en el tipo de uñas postizas.

El paso a paso para hacer los ojos más pequeños

1. Usar sombras mate: Puedes elegir desde un café hasta un gris, ya que este tipo de tonos ayudarán a que tus ojos se vean hundidos.

2. Delinear la línea de agua: Utiliza un lápiz negro o café para delinear la parte superior e inferior del ojo.

3. Difuminar la sombra: Este punto es importante, ya que no se debe difuminar la sombra hacia afuera, sino hacia arriba, para equilibrar la forma del ojo.

4. Cuenca con tono casi oscuro: Este paso creará una sombra natural y hará que el párpado no se distinga mucho.

5. Cejas rectas: El llevar las cejas muy arqueadas hará que tus ojos se vean grandes.

6. Pestañas postizas: El llevar pestañas postizas grandes ayudará a que tus ojos se vean más pequeños, por lo que es una buena opción para complementar el paso a paso de maquillaje.

Cabe resaltar que debes evitar a toda costa utilizar sombras brillosas o glitter en el párpado, ya que estos reflejan la luz y harán que el ojo destaque más.