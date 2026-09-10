Cómo maquillar cejas que te hacen ver más joven: 4 ideas bonitas que puedes hacer tú misma

Maquillar las cejas con técnicas que te hacen ver más joven es posible al aprovechar la simetría del rostro. De acuerdo con expertos de Vogue, las cejas son el centro de todo, el punto focal que aporta vitalidad al rostro y, por eso, deben tratarse como tal. Para ello, es necesario elevar ligeramente el arco y rellenarlas de forma suave y lo más natural posible para abrir la mirada. Este paso a paso te servirá, pues hay 4 ideas diferentes y bonitas que puedes hacer tú misma.

Las 4 ideas para maquillar cejas naturales y bonitas

Anates de comenzar, la revista Glamour recomienda limpiar la zona, definir la forma de las cejas y marcar los ángulos de los que crees que te destacan más la mirada. Luego, experimenta con alguna de las siguientes opciones.

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1. Cejas naturales y peinadas. Este estilo ayuda a conseguir un rostro más fresco y natural. Primero, cepilla tus cejas hacia arriba con un cepillito. Después, utiliza un lápiz de cejas de un tono parecido al de tu cabello y rellena únicamente los espacios donde falten pelitos con trazos pequeños. Finalmente, vuelve a cepillarlas para difuminar el color y aplica un poco de gel transparente para mantenerlas en su lugar. Evita dibujar una línea completa, ya que puede hacer que las facciones se vean más duras.

Aprende a maquillar cejas para lucir más joven.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Cejas con efecto lifting. Si quieres que tus ojos se vean más abiertos y despiertos, prueba este estilo. Comienza cepillando los pelitos hacia arriba y ligeramente hacia afuera. Luego, utiliza un lápiz fino para rellenar las zonas con menos cabello y marca de manera muy suave el arco natural de la ceja. Aplica gel para mantener los pelitos levantados y, si quieres definir un poco más la forma, coloca una pequeña cantidad de corrector debajo del arco. La clave está en no exagerar el arco para mantener una apariencia natural.

Ideas para maquillar cejas tipo lifting.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Cejas suaves con sombra. La sombra para cejas permite conseguir un acabado difuminado y delicado, perfecto si no quieres que el maquillaje se vea pesado. Elige una sombra mate de color café similar al tono de tus cejas y toma una pequeña cantidad con una brocha fina. Rellena primero la parte central y la cola de la ceja y después utiliza el producto que quede en la brocha para maquillar suavemente el inicio. Al terminar, cepilla las cejas para eliminar el exceso. El comienzo de la ceja debe quedar más claro que la cola para lograr un resultado natural.

Cejas suaves con sombra: ideas.|(ESPECIAL/CANVA)

4. Cejas definidas pero naturales. Este maquillaje es ideal para quienes quieren unas cejas bien arregladas sin endurecer la expresión. Primero, cepilla los pelitos siguiendo su forma natural. Después, utiliza un lápiz fino para definir ligeramente la parte inferior desde la mitad hasta la cola y rellena los pequeños espacios vacíos con trazos que imiten pelitos. Cepilla nuevamente para difuminar el producto y, si deseas iluminar la mirada, coloca un poco de corrector debajo del arco. Evita hacer la cola demasiado larga o hacia abajo, porque puede hacer que el rostro parezca cansado.