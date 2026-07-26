5 diseños de uñas elegantes para recibir agosto 2026 y despedirnos del verano

Aunque en agosto sigue siendo verano, posiblemente el nuevo mes esté lleno de nuevos cambios en el clima, entre ellos la presencia de intensas lluvias o de intensas sequías. Por lo que es un buen momento para optar por un cambio en los diseños de uñas.

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Si todavía no sabes qué decoraciones optar, te detallaremos 5 alternativas elegantes para usar, ideales para lucir en un evento importante que tengas.

¿Qué diseños de uñas usar en agosto?

Es posible que para agosto 2026 tengas dudas sobre qué manicura usar, alternativa con la que poco a poco podrás despedirte del verano. Para que dejes de usar los mismos colores lisos, considera usar los siguientes diseños de uñas, alternativas que son creativas, elegantes y muy modernas de usar:



Rayas verticales: Un look juvenil y elegante, en el que consiste colocar líneas gruesas verticales, que puedes usar en todo tipo de colores.

Enfoque central: Sobre un color de tu preferencia o en tu uña natural, agrega un punto de un color, una gran opción si no estás buscando algo excesivamente llamativo.

Efecto aura: Básicamente, se aplica una base de color suave y en el centro se coloca un punto que se difumina de un tono más intenso (o al revés), creando una sutil transición.

Con contorno: Para algo más llamativo, puedes colocar en el centro un color claro y alrededor hacer un contorno con uno más oscuro.

"Deep french tips": Similar al clásico francés, que se destaca por decorar las uñas desde la mitad, generando un efecto gráfico llamativo y moderno.

¿Cuándo termina el verano 2026?

Como lo mencionábamos al inicio de la nota, para que termine el verano, todavía falta un par de semanas, pero veremos que progresivamente el ambiente tendrá importantes modificaciones. Se estima que para el 23 de septiembre los días de mucho calor y lluvias habrán culminado, para darle la bienvenida al otoño, con jornadas más frescas y presenciando la caída de las hojas de los arboles.

Si quieres recibir agosto del 2026 con un gran cambio, no esperes más; selecciona uno de los diseños de uñas que te compartimos, alternativas que te ayudarán a lucir unas manos elegantes y con estilos únicos.