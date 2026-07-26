Hora límite para votar y darle a un cocinero de MasterChef 24/7 una ventaja en el reto de eliminación de hoy 26 de julio

La cocina más famosa de México está a unas horas de tener a sus 12 mejores cocineros de la temporada, por lo que la exigencia crece cada día más y muestra de ello es que en la emisión de hoy los cocineros tendrán que demostrar sus mejores técnicas, creatividad, sazón y amor por la cocina, y reiterar que son acreedores a estar entre los mejores de MasterChef 24/7 y dejar el temido Delantal Negro.

Recuerda que durante esta semana los participantes inciaron todos con Delantal Negro y con el transcurso de los retos que se hicieron día a día solo uno podía salair ganador y subir al balcón de la salvación por lo que hast ahora solo 5 cocineros han asegurado un lugar arriba del balcón de la salvación.

Hasta el momento, Flor, Daniela Parra, Ramahá, Claudia y Julio son los cocineros que ya están dentro de la lista de los mejores 12 cocineros por lo que en el Domingo de Eliminación de esta noche 8 participantes tendrán que enfrentarse para salvarse.

Sin embargo, para esta edición las reglas cambian y esta vez el público tendrá en su poder la decisión final de poder ayudar a un cocinero y sobresalga frente a los demás participantes. Esta votación no será para salvarlo como ha ocurrido en emisiones pasadas, ahora será para ayudarlo a tener una ventaja la cual será revelada durante el programa. Así que no dejes la oportunidad de ayudar a tu cocinero favorito y ayudalo a quedarse una semana más.

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?

Si quieres que tu participante favorito tenga una ventaja frente a los demás participantes en el Domingo de Eliminación y se acerque a su salvación puedes empezar a votar a través del siguiente link masterchef/vota/ recordemos que tú como público tienes derecho a 10 votos los cuales puedes dárselos a un solo participante o repartirlo entre varios, solo que en total sumen 10.

Una vez que concluyas con tu votación, puedes ganar puntos extras para volver a repetir el proceso y así darle hasta 20 puntos a una sola persona, solo tienes que presionar en el mensaje que dice VOTOS EXTRAS.

¿Cuál es la hora límite para votar?

Recuerda que las votaciones se abrieron desde la noche del viernes, donde varios participantes intentaron salvarse, por lo que a partir de esa hora el público empezó a mandar sus votaciones, sin embargo, la hora límite se da a conocer durante el programa, cuando nuestra querida conductora Claudia Lizaldi anuncia que se han cerrado votaciones. Así que no pierdas la oportunidad de apoyar a tu cocinero favorito y empieza a repartir los votos.

¿Quiénes son los cocineros por los que puedo votar este domingo 26 de julio?

Como te lo mencionamos anteriormente, de los 13 participantes que quedan dentro del Mundo MasterChef 24/7 ya hay 5 que se encuentran a salvo, pero 8 son los que están en riesgo de salir esta Gala de Eliminación, por lo que aquí te dejamos los nombres de quienes pueden recibir tu voto y tener una ventaja frente a sus compañeros.

