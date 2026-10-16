Quita el olor a humedad de tu ropa en temporada de frío; truco fácil y efectivo

Llega la temporada de frío, las lluvias aún acechan con presentarse y el sol en ocasiones no sale lo suficiente para secar y orear tu ropa. Es por eso, que la humedad puede resultar en un problema. En ese sentido, se te anima a acudir a estos 4 trucos que pueden ayudarte para que tu ropa no adquiera aromas que evidentemente son desagradables.

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¿Por qué la ropa adquiere aroma a humedad?

Evidentemente si se mojan y no se ventilan bien en su secado, las prendas terminan con olor desagradables. Sin embargo, también ocurre que en invierno sacas tus mejores suéteres, chamarras, sacos o ropa que se denomina para frío… y también huelen a humedad o a guardado. Por ello, los siguientes tips tienen la misión de salvar esos aspectos, cuando no es posible ayudar con un proceso de lavado y secado ideal.

¿Cómo evitar que tu ropa huela a humedad en invierno?

1.- Seca completamente tus prendas - Sonará absurdo que se tenga que recordar esto, pero es común que por las prisas o por descuido, la ropa se guarde húmeda. Aunque sea solo un poco, se atraen aromas desagradables a corto o mediano plazo. Y ese olor se llega a impregnar en más prendas que probablemente estaban correctamente secadas.

2.- Lava tu ropa con vinagre blanco - Cuando ya te percataste que tus prendas huelen a humedad, el olor puede salir con vinagre blanco en el ciclo de lavado. Solamente se hace la advertencia de evitar combinar con cloro y que investigues si tu lavadora soporta la inclusión de este elemento de cocina en sus ciclos de limpieza.

3.- Lavado de ropa con detergente - Si te enfrentas a casos leves de olores desagradables, aunque lo veas como una pérdida de tiempo, debes volver a lavar con bastante detergente. También se recomienda hacerle caso a las indicaciones de las etiquetas… para que logres completamente tu cometido.

4.- Usa bicarbonato de sodio - Otro de los elementos favoritos para remedios caseros es el bicarbonato de sodio, que es recomendado para un ciclo de lavado. De nuevo, cuida sobre todo las prendas sensibles o telas que se sepa perfectamente que pueden resultar afectadas.