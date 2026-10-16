¿Las juntas de tus azulejos están negras? El truco para limpiarlas sin rayar ni dañar los pisos

La limpieza del hogar es fundamental para dejar todo reluciente, evitar la presencia de malos olores, de acumulación de suciedad y de insectos. Si hay una de las zonas que es difícil de limpiar son las juntas de los azulejos, que puede pasar desapercibida, pero que si no se realiza un mantenimiento, puede traer serias consecuencias para el orden. Por eso, es que los especialistas compartieron el truco para dejarlas relucientes utilizando ingredientes de cocina y que no dañarán el piso ni provocará ralladuras.

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Seguramente te habrá pasado de comenzar a limpiar tu casa y encontrarte con que los azulejos están sucios, y si bien podemos dejar la superficie limpia, las juntas adoptarán un color negro, lo que puede llevar a la presencia de malos olores o incluso de humedad. Es por eso que, también no hay que dejar al azar esta parte y realizar una limpieza exhaustiva, al menos una vez por mes.

Por qué se ensucian las juntas de los azulejos

El motivo por el cual las juntas de los azulejos se vuelven negras es porque estas delgadas uniones tienden a cambiar de color y que se ensucian principalmente porque son porosas, y actúan como pequeños valles donde se acumula la suciedad; por la presencia de humedad en el ambiente, por la acumulación de grasa y vapor. En este caso, hay un truco que consiste en la utilización de ingredientes de cocina.

Cuáles son los ingredientes para limpiar los azulejos

Para poder limpiar las juntas de los azulejos, los ingredientes que puedes mezclar son bicarbonato de sodio, vinagre y limón. Este método consiste en agregar tres cucharadas de bicarbonato, dos de vinagre y medio vaso de agua templada. Luego, el procedimiento es muy sencillo y no te llevará mucho tiempo.