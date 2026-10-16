¿De qué color pintar el dormitorio de los niños? Los tonos que recomienda el Feng Shui para favorecer la calma

Para pintar el dormitorio de los niños, el Feng Shui propone considerar verde salvia, azul claro, beige y blanco cálido. Estas tonalidades se relacionan simbólicamente con la naturaleza, la serenidad y el equilibrio.

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La elección también debe tener en cuenta la iluminación, el tamaño del dormitorio y las preferencias del niño. El dormitorio infantil es un espacio para dormir, jugar, leer y desarrollar la creatividad.

Por eso, además de elegir el color de las paredes, conviene cuidar la iluminación, mantener el ambiente ordenado y distribuir los muebles de manera funcional. Desde el Feng Shui, el objetivo es crear un entorno equilibrado y agradable.

¿Qué colores recomienda el Feng Shui para un dormitorio para niños?

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, aborda la armonía de los espacios mediante la distribución, los elementos y los colores. Dentro de este enfoque, las tonalidades inspiradas en la naturaleza pueden ayudar a construir ambientes visualmente equilibrados.

Estas son 4 opciones que recomienda para las paredes:



Verde salvia: se relaciona simbólicamente con la naturaleza, el crecimiento y la renovación. Es una alternativa suave y fácil de combinar.

se relaciona simbólicamente con la naturaleza, el crecimiento y la renovación. Es una alternativa suave y fácil de combinar. Azul claro: transmite visualmente frescura y amplitud, por lo que puede funcionar en habitaciones pequeñas o luminosas.

transmite visualmente frescura y amplitud, por lo que puede funcionar en habitaciones pequeñas o luminosas. Beige y arena: aportan calidez y combinan con muebles de madera y textiles naturales.

aportan calidez y combinan con muebles de madera y textiles naturales. Blanco cálido: refleja la luz y permite incorporar detalles de color sin recargar la decoración.

Por su parte, Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, aborda la relación entre los colores, la distribución y el equilibrio de los ambientes desde el Feng Shui. Por eso, la elección no debería depender únicamente del simbolismo del tono, sino también de cómo se integra con el resto de la habitación.

Una opción práctica es pintar las paredes con un color neutro y añadir tonos más vivos en cojines, cuadros o ropa de cama. Así, la decoración puede adaptarse a medida que cambian los gustos del niño.

¿Qué colores conviene evitar en las paredes de una habitación infantil?

El Feng Shui sugiere utilizar estos colores con moderación en las zonas destinadas al descanso de niños:



Rojo intenso: dentro de los cinco elementos, se relaciona con el fuego y la vitalidad. Puede reservarse para pequeños detalles.

dentro de los cinco elementos, se relaciona con el fuego y la vitalidad. Puede reservarse para pequeños detalles. Naranja saturado: aporta fuerza visual y puede funcionar mejor en un rincón de juegos que como protagonista de todo el dormitorio.

aporta fuerza visual y puede funcionar mejor en un rincón de juegos que como protagonista de todo el dormitorio. Amarillo brillante: puede resultar llamativo en grandes superficies; los tonos suaves ofrecen una alternativa más discreta.

Esto no significa que estos colores sean perjudiciales para los niños. La percepción cromática depende de las preferencias personales, la iluminación y el conjunto de la decoración.

Pero es importante elegir pinturas adecuadas para interiores, ventilar durante su aplicación y respetar las indicaciones del fabricante antes de que el niño vuelva a ocupar la habitación. En definitiva, estas opciones encajan con las asociaciones energéticas de calma y equilibrio de la filosofía china.