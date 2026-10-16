Conoce los 3 animales del Horóscopo Chino que superarán una etapa difícil en próximos días

La primera mitad del décimo mes de 2026 ya ocurrió y ahora todos se preparan para cerrar octubre. Es por eso que el Horóscopo Chino no perdió el tiempo y le indicó a estos 3 animales de la astrología oriental una gran noticia. Esta es una buena noticia recibida... pues se desharán de unas complicaciones que los venían aquejando. Échale un vistazo a las predicciones.

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¿Qué animales del Horóscopo Chino resolverán un problema a finales de octubre?

Los movimientos celestes han concretado su discurso para la segunda mitad del mes de octubre, razón por la cual todos quedaron atentos a lo que se espera para el Cerdo, el Buey y la Serpiente. Los problemas son parte de la vida, pero ya empezaba mucha desilusión alrededor de los que aquejaban a estas personas. Toma nota y ve lo que ocurrirá.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043)

Las personas que forman parte de este animal del zodiaco oriental están asociados a temas como la alta sensibilidad, generosidad y la búsqueda del bienestar común. Por ello, esos aspectos personales y laborales que te venían incomodando, podrás dejarlos atrás. Y es que el problema contigo es que no sueltas esos espacios que aunque te hacen daño… los mantienes por no molestar a las demás personas. Por eso debes cuidarte y liberarte así de múltiples problemas.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033)

Dada la naturaleza de este signo del Horóscopo Chino, se les reconoce como personas que logran el sostenimiento de relaciones aún en contextos realmente adversos. Sin embargo, pese a esas cualidades, estos últimos tiempos realmente te afectaron de tal forma que no había calma. Por eso, parece que esos nudos se liberarán rumbo al cierre de mes, para pasar tu final de año mucho más estable.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037)

Según lo estipulado por el Horóscopo Chino, las personas que son parte de este animal saben cuándo y cómo actuar, pero las problemáticas no te dejaban pensar y actuar con la soltura que regularmente lo haces. En ese sentido, esos aspectos que te tienen de cierta forma harto y atorado… pueden vivir un cambio cuando descubras ese aspecto que habías pasado de largo.