3 ideas adorables de los Saja Boys mini a crochet para regalar, son facilísimas de tejer

Sorprender a alguien con un detalle especial no tiene por qué ser costoso o complicado. Los muñequitos de crochet - también conocidos como amigurumis - son la opción perfecta, especialmente si están inspirados en sus personajes favoritos. Tal es el caso de estas 3 ideas de los Saja Boys tejidos en versión mini, ideales para obsequiar cualquier fan de las Guerreras Kpop. Además, son súper fáciles de tejer gracias a su peculiar tamaño.

También te puede interesar: 4 plantillas de stickers de baby Saja Boys para decorar la funda de tu celular

3 ideas de los Saja Boys mini a crochet para regalar a un fan de Kpop Demon Hunters

Los amigurumis son de los regalos más tiernos que puedes dar a alguien. Gracias a su acabado tejido, suelen tener un aspecto súper adorable y aesthetic, que va perfecto para decorar repisas o artículos personales, como mochilas o bolsos… Siempre y cuando te apoyes de una argolla para convertirlos en hermosos llaveros. A continuación, te compartimos 3 ideas preciosas de los Saja Boys en versión mini para que sorprendas a ese fan de las Guerreras Kpop.

1. Versión Clásica

Si bien se tratan de muñecos mini, este patrón está inspirado en la versión clásica de los Saja Boys, por lo que aún conservan esos rasgos de adolescentes, muy característicos de cada personaje. El truco para que luzcan súper adorables es agregar un poco de rubor en las mejillas.

2. Versión Chibi

¿Hay algo más adorable que un amigurumi versión Chibi? Este estilo está basado en la cultura del anime y el manga y se distingue por representar a los personajes de forma tierna y exagerada. La clave para llegar a este acabado es hacer la cabeza muy grande y el cuerpo pequeño, con el objetivo de que los ojos luzcan más expresivos. Checa este increíble ejemplo:

3. Versión Baby

En los últimos meses se han hecho virales ilustraciones y artes de los Saja Boys en su versión baby. Y no es para menos, pues lucen completamente adorables. Aquí te compartimos una inspiración de esta versión de los antagonistas de las Guerreras Kpop en versión bebé. A diferencia de los chibi, aquí la cabeza no necesita ser tan exagerada.