El menú al estilo “Camp Rock” que prepararon los cocineros de MasterChef 24/7

Si hay algo que caracteriza a una buena reunión entre amigos es un menú, y en un campamento está lleno de sabores ahumados, carnes a la parrilla y acompañamientos que conquistan a todos. Eso fue precisamente lo que prepararon los cocineros de MasterChef 24/7, con una propuesta inspirada en el ambiente de la película “Camp Rock 3”, que se estrenó este 14 de agosto por Disney +.

Los participantes fueron sorprendidos este viernes, previo a la gala de salvación, con una práctica especial en la Cocina Oculta o Dark Kitchen. La Chef Isabel Carvajal, "Maestra del fuego" del reality culinario, les pidió primero que decoraran sus delantales con stickers de la película, para después explicarles que debían preparar diversos platillos con estilo de campamento.

El menú al estilo "Camp Rock" que cocinaron en MasterChef 24/7

El menú reunió diferentes opciones para disfrutar de una comida estilo campamento, con preparaciones ideales para compartir y combinar al gusto. La Chef Isabel le indicó a Lancer que debía comandar la cocinada, y fue así que cada participante recibió una receta para preparar en una hora.

Estos fueron los platos a preparar:



Arrachera al carbón

Pechuga de pollo a la parrilla

Costillas a la Barbecue

Papas rústicas al romero

Elote asado con mantequilla y hierbas

Portobello relleno

Frijoles charros ahumados

Ensalada de col morada y manzana

Salsas:



Barbecue ahumada con café

Chimichurri verde

Mostaza y miel

Alioli de chipotle

Así asignaron los platillos en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7

Los 10 mejores cocineros de MasterChef 24/7 recibieron sus recetas con atención y se dispusieron a preparar cada uno de los platillos, para lograr en una hora tener todo listo para disfrutar.

Esto fue lo que cocinó cada participante:



Julio : Encargado de la arrachera al carbón.

: Encargado de la arrachera al carbón. Claudia : Se hizo cargo de las pechugas de pollo a la parrilla.

: Se hizo cargo de las pechugas de pollo a la parrilla. Ramahá : Responsable de la elaboración de las papas rústicas.

: Responsable de la elaboración de las papas rústicas. Flor : Encargada de preparar los frijoles charros.

: Encargada de preparar los frijoles charros. Antrax : Se le asignó la preparación del chimichurri verde.

: Se le asignó la preparación del chimichurri verde. Ixdit : Responsable de la ensadala de col morada.

: Responsable de la ensadala de col morada. Lancer (el organizador): Además de supervisar, se encargó de preparar la salsa de mostaza y miel y el alioli de chipotle

(el organizador): Además de supervisar, se encargó de preparar la salsa de mostaza y miel y el alioli de chipotle Michelle : Se hizo cargo de preparar el portobello relleno.

: Se hizo cargo de preparar el portobello relleno. Carmen : La cocinera elaboró las costillas y las hizo con una receta de su papá.

: La cocinera elaboró las costillas y las hizo con una receta de su papá. Daniela: Responsable de los elotes asados.

Así disfrutaron los cocineros de MasterChef 24/7 de sus preparaciones.

Con esta combinación de carnes, guarniciones y salsas, los cocineros de MasterChef 24/7 demostraron que no hace falta estar en un campamento para disfrutar de un menú inspirado en “Camp Rock”: una parrilla, buenos acompañamientos y varias salsas pueden convertir cualquier reunión en una verdadera experiencia gastronómica.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.