Pocos sabían que Bebeshita trabajó como mesera antes de brillar en La Granja VIP: así recordó aquella etapa

La Bebeshita tiene una historia fuera de las cámaras que algunos seguidores podrían desconocer. Antes de hacerse conocida en la televisión, Daniela Alexis trabajó atendiendo clientes en un restaurante. Años después, volvió al lugar y encontró una situación que la llevó a recordar aquella etapa con humor.

La participante de La Granja VIP compartió esta experiencia en sus historias de Instagram, difundidas en junio de 2022. Su relato permitió conocer uno de los empleos que tuvo antes de alcanzar popularidad en Enamorándonos, el programa que impulsó su carrera.

¿Dónde trabajó Bebeshita como mesera antes de ser famosa?

Daniela Alexis contó que trabajaba como mesera en Hooters cuando tenía aproximadamente 18 años. La revelación surgió durante una visita al establecimiento donde había sido empleada.

“Yo cuando tenía como 18 años trabajaba en Hooters”, recordó al comenzar la anécdota. Sin embargo, no especificó cuánto tiempo permaneció en ese trabajo ni cuál era su sueldo.

La sorpresa que encontró Bebeshita al regresar al restaurante

Durante su visita, Bebeshita reconoció a un cliente que acostumbraba acudir cuando ella trabajaba allí. Según explicó, el hombre iba solo unas dos veces por semana y solía pedir vino y alitas.

Encontrarlo nuevamente le causó gracia. En su relato, calculó que había transcurrido alrededor de una década y se preguntó si él también podría reconocerla: “¿Creen que me reconozca?”.

¿Cómo llegó Bebeshita a Enamorándonos?

Su camino hacia la televisión también tuvo un periodo de incertidumbre. En una entrevista retomada por Revista Fama en diciembre de 2022, Daniela contó que ya tenía un empleo en TV Azteca cuando realizó el casting de Enamorándonos.

Para intentar quedarse en el reality, tuvo que renunciar a ese puesto. Como todavía no tenía asegurada su participación, pidió a su mamá que la apoyara económicamente durante algunas semanas. Aparecer en televisión era uno de sus sueños y decidió apostar por esa oportunidad.

No obstante, la respuesta tardó en llegar. Según recordó, pasaron aproximadamente dos meses sin recibir noticias, por lo que llegó a pensar que no había sido seleccionada.

Kevyn Bicolor Contreras declara si le pedirá a Daniela Bebeshita que sea su novia después de La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Magda Rodríguez impulsó la carrera de Bebeshita en televisión

La situación cambió cuando Magda Rodríguez revisó las pruebas del casting y decidió llamarla. Daniela recordó a la productora como una persona cercana que la orientó y confió en sus posibilidades frente a las cámaras.

Enamorándonos terminó por convertirse en su plataforma de crecimiento. Bebeshita comenzó como “amorosa” y después ganó presencia dentro del programa. Más adelante participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity México y se integró a MasterChef Junior como “La Nana”.

Su trayectoria reunió así distintas experiencias en entretenimiento antes de su participación en La Granja VIP. Ahora, la creadora de contenido tendrá el poder en sus manos de salvar a una pareja en la cuarta semana del reality granjero durante La Traición.