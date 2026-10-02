Moda Witchy: llegó la tendencia inspirada en las brujas para conquistar el otoño 2026

Aunque hay ciertos aspectos ya preestablecidos en cuanto a los colores o formas de vestirse (impulsadas por el clima, incluso) en ciertas temporadas del año… la Moda Witchy viene a aportar su sello característico en el otoño 2026. Si bien, se perciben aspectos característicos, se combinan muchas situaciones interesantísimas para quienes son fanáticas del terror, romanticismo y los colores obscuros.

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¿Qué es la Moda Witchy y cuál es su sello en tendencia en otoño 2026?

Probablemente los inexpertos en asuntos de moda definan la Moda Witchy como gótica, sin embargo aunque tiene ciertos aspectos similares o idénticos, aquí también se recuperan aspectos del boho, del romanticismo oscuro y de la moda victoriana al buscar estilo que abrazan las texturas, movimiento y un aire de misticismo sofisticado.

Los colores que más se usan o lucen con la tendencia son los obscuros, tal como el negro, verde profundo, morado, granate y ciertas tonalidades de los tonos terrosos. Por ello, evidentemente se hace alusión al otoño, que siempre trae al uso este tipo de elementos. Y agregando que se pueden agregar materiales como el chifón, el terciopelo, el encaje o el satín.

¿Qué tipo de calzado queda bien con la Moda Witchy?

Aunque cada persona es libre de adaptar esta propuesta en tendencia como bien le parezca, el estilo y la línea general indica botas o zapatos grandes negros. Si tienes botas con plataforma o caña alta, los looks justamente proponen esa esencia poderosa y llena de fuera. Aunque otras opciones son zapatos del gusto, pero con accesorios metálicos brillosos.

¿Qué otros aspectos incluye la Moda Witchy?

Cada persona le agrega su estilo particular y la vibra que quiere transmitir, pero específicamente en los aspectos estéticos… puedes incorporar accesorios que realcen la oscuridad transmitida. Por ejemplo, se indica que te coloques un collar plateado con elementos astronómicos, anillos dorados-plateados, aretes brillantes o pulseras, chokers y bolsos de color negro. Allí ya es decisión de cada quien como imponer su Moda Witchy. Y es bueno recordarle a las personas interesadas, que se tiene la idea del misticismo, del mundo de las brujas, la magia y la fantasía.