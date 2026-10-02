Bicarbonato con orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En una entrega más de las soluciones naturales para problemas en casa, la combinación de bicarbonato con orégano realmente llama la atención. Presumiblemente no se percibe cómo y por qué deberías de combinarlos, pero este dúo podría ayudarte de manera evidente cuando se trata de malos olores. Ante eso, he aquí la explicación sobre cómo te ayuda y la realización de este remedio casero.

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¿Por qué el dúo de bicarbonato con orégano ayuda con los malos olores?

El primer elemento es ampliamente conocido por todos los que están constantemente en el espacio hogareño. El bicarbonato de sodio ayuda en esta oportunidad por ser una sustancia ligeramente alcalina, situación que provoca la neutralización de ciertos compuestos responsables de los malos olores. No ambienta como tal, sino que sustituye el aroma por otro.

Mientras que el orégano precisamente aportaría precisamente lo que el bicarbonato no cubre: el aromatizar. Aunque los mexicanos lo tienen asociado con el pozole, su aroma puede servir para cubrir los espacios donde antes había malos olores… tan sencillo como eso. Y aunque se presume a este elemento como repelente de ciertos insectos, se debe aclarar que las hojas solas no son efectivas, sino los aceites esenciales de orégano.

¿Cómo preparar el bicarbonato con orégano contra malos olores?

La preparación resulta realmente sencilla. Solamente requieres de estos dos elementos y lo primero que debes realizar es colocar bicarbonato de sodio en un recipiente abierto de vidrio. Allí mismo agregarás las hojas secas de orégano. No es necesario mucho producto, sino lo suficiente para que dé un poco de aroma.

Este pequeño utensilio lo colocarás en espacios donde la humedad o lo encerrado suele provocar malos olores como algunas partes del baño, zapateras, roperos o diversos espacios en la cocina. Ya cuando sea evidente que la mezcla dio todo de sí, es momento de cambiarla. Y finalmente se indica que este es un recurso aromático, lo cual no sustituye una limpieza correcta y constante aún en los espacios más recónditos del hogar.