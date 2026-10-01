¿Quién gana el juego de Salvación? Esto se sabe de los nominados de la Granja VIP que permanecen una semana más en la competencia

Es oficial, este jueves 01 de octubre los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP se enfrentarán en una competencia por asegurar más tiempo dentro del reality, sin embargo hasta el momento se desconoce quién o quienes saldrán de la tabla de nominación, mismos que dejarán de estar en riesgo de abandonar la competencia.

¿Cómo se lleva a cabo el juego de Salvación de La Granja VIP?

Todos los jueves en La Granja VIP se lleva a cabo una competencia en donde solo participan los Granjeros que se encuentran nominados, ellos deben enfrentarse en un circuito que desafía sus destrezas físicas y mentales, mismo que es explicado por la Conductora Kristal Silva, solo aquellos que logren completar el reto superando el tiempo en el reloj quedarán a salvo y automáticamente saldrán de la tabla de nominación, por lo que dejarán de estar en riesgo de abandonar la competencia. Ahora bien, existe un nominado bloqueado; es decir, no participa en el juego. Hasta el momento se desconoce de quién se trata ya que esto se dará a conocer más adelante durante este día.

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¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP?

Los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP son “La Bebesita”, Julio Camejo, Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda “La Negra”, Manelyk González y Kunno. Uno de ellos quedará bloqueado este jueves, por lo que no podrá participar en el juego de Salvación de La Granja VIP y de esta manera buscar permanecer una semana más dentro de la competencia.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

En La Granja VIP el papel del público es sumamente importante por lo que este puede votar para salvar a uno de los nominados y evitar que salga de la competencia. Emitir el voto es gratis y muy sencillo. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ. Recuerda que las votaciones ya están abiertas y se cerrarán hasta el día domingo durante la Gala de Eliminación.