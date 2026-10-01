Imelda Tuñón se va de México, tras la denuncia que le interpuso Maribel Guardia por el supuesto homicidio de Julián Figueroa

Recientemente se dio a conocer que Imelda Tuñón habría salido de México junto a su hijo rumbo a los Estados Unidos, noticia que se dio por medio de sus redes sociales. A pesar de que se desconoce el motivo real de la salida, dentro de la conversación digital se ha comenzado a especular que se debe a la demanda interpuesta por la actriz Maribel Guardia ante la Fiscalía de CDMX, con la que pretende iniciar un proceso que busca esclarecer el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

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Imelda confiesa haberle dado medicamentos en secreto a Julián Figueroa

Recientemente, Imelda Tuñón reconoció de manera pública el haber engañado a su psiquiatra con la supuesta intención de conseguir medicamentos controlados y administrarlos sin autorización a su fallecida pareja, Julián Figueroa.

Maribel Guardia procede legalmente contra Imelda por supuesto homicidio de Julián Figueroa

Tras viralizarse las declaraciones de Maribel Guardia, madre del fallecido, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la CDMX por suministro ilícito de fármacos, con la intención de esclarecer si dichas sustancias podrían haber incentivado el deceso del cantante ocurrido en 2023.

Dicha demanda, se suma al conflicto legal que entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, iniciado en 2025 por presunta violencia familiar y adicciones, situación que llevó a la actriz a tener temporalmente la custodia del nieto. Además, dentro del ámbito financiero, la cantante interpuso una contrademanda civil en la que exige una indemnización superior a los 3 millones de pesos por concepto de manutención y vivienda por los seis años que su exnuera habitó en su propiedad.

¿Quién tiene la custodia actual de José Julián, nieto de Maribel Guardia?

Es importante mencionar que hasta ahora la custodia legal e integral de José Julián la mantiene su madre, Imelda Tuñón, esto a pesar de que el menor ha llegado a estar temporalmente bajo los cuidados de su abuela Maribel Guardia.