Cómo usar el eyeliner si no tengo pestañas

La falta de pestañas, ya sea por motivos de salud, caída temporal o características naturales, no es un impedimento para lucir una mirada definida mediante el uso estratégico del eyeliner. El maquillaje se convierte en una herramienta aliada para enmarcar los ojos, devolverles profundidad y equilibrar las facciones de manera sutil sin saturar la zona del párpado.

En este sentido, adaptar la técnica del delineado resulta clave para lograr un acabado armonioso que resalte tus rasgos. A través de pequeñas correcciones en la elección de los productos, las texturas y el trazado, es posible simular la sombra natural que generan las pestañas y conseguir un efecto visual sumamente halagador para el día a día.

"¡Me rebasó!”, Pascal rompe el silencio sobre Kevyn ‘Bicolor’, lo de la Bebeshita y su amistad con Fer en La Granja VIP

¿Cómo aplicar eyeliner en ojos sin pestañas?

Aplicar eyeliner cuando no se cuenta con pestañas requiere un enfoque técnico progresivo para evitar trazos demasiado rígidos o artificiales. La clave principal radica en construir volumen visual antes de marcar la línea definitiva. Para lograrlo, resulta fundamental unificar primero el tono del párpado con corrector o sombra beige, y luego aplicar un tono marrón oscuro a pequeños toques en la raíz, creando una sombra base que simule la densidad natural del vello.

Al momento de trazar, los delineadores en formato plumón o rotulador de punta fina facilitan un manejo firme y preciso. Sin embargo, si buscas un acabado más sutil y suave, los lápices cremosos en tonos café o bronce difuminados con brocha son la opción perfecta. Es importante evitar maquillar la línea de agua interna si tus ojos están sensibles debido a tratamientos médicos, previniendo así cualquier tipo de irritación.

Para la aplicación, coloca un espejo abajo para trabajar el párpado estirado sin necesidad de jalar la piel. Realiza pequeñas marcas o puntos muy pegados al contorno del ojo y únelos manteniendo el trazo delgado cerca del lagrimal. Rellenar completamente el borde garantiza una mirada perfectamente definida, equilibrada y muy favorecedora.

¿Qué hábitos debilitan la caída de las pestañas?

Frotarse los ojos con frecuencia y desmaquillarse de manera brusca son dos de las principales causas mecánicas que debilitan las pestañas y provocan su caída prematura. A esto se suma el hábito de dormir con máscara puesta, lo que vuelve la fibra rígida y propensa a quebrarse por el roce con la almohada.

Asimismo, el uso excesivo de pestañas postizas, el empleo del rizador sobre el producto ya seco y la utilización de cosméticos vencidos obstruyen los folículos, debilitando la raíz y acelerando la pérdida del vello.