3 formas de usar el polvo traslúcido para borrar los poros al instante

El maquillaje es la herramienta por excelencia a la hora de buscar nuestra mejor versión. A través de los cosméticos podemos resaltar diferentes facciones de nuestro rostro, cubrir imperfecciones y darle un giro impactante a nuestro rostro para que se complemente con cualquier outfit.

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Dentro del maquillaje existe una gran cantidad de productos que también pueden ser concebidos como herramientas de belleza y cada uno cumple con un rol especial. Sin embargo, resulta necesario y clave saber utilizarlos y es por eso que los tips, técnicas y trucos abundan en este sentido.

¿Qué es el polvo traslúcido?

Entre los elementos que conforman el maquillaje se encuentra el polvo traslúcido que es un producto de textura muy fina e impalpable que se utiliza principalmente para sellar, fijar y matificar el maquillaje líquido o en crema.

Los expertos en belleza remarcan que, a diferencia de los polvos con color tradicionales, el polvo traslúcido no aporta cobertura ni cambia el tono de la piel; su fórmula es incolora por lo que se adapta a cualquier tono de tez.

¿Cómo borrar los poros?

En la actualidad, el polvo traslúcido se ha convertido en un verdadero imprescindible en el maletín de maquillaje, especialmente para quienes buscan lograr ese codiciado “efecto filtro” en la piel. Por tal motivo, a continuación, te compartimos tres técnicas profesionales para aprovechar al máximo el polvo traslúcido y conseguir una piel suave, matificada y con poros invisibles al instante:

La técnica de la esponja húmeda

En lugar de aplicar el polvo con una brocha grande en todo el rostro, enfócate únicamente en la zona T (frente, nariz y barbilla) o donde los poros sean más visibles:

Humedece ligeramente una esponja de maquillaje (debe quedar apenas húmeda, no empapada) y retira el exceso de agua.

Presiona la esponja sobre el polvo traslúcido para recoger una cantidad generosa.

Aplícalo con suaves toques firmes sobre la zona con poros dilatados, asegurándote de depositar el producto directamente sobre la piel.

Deja reposar el polvo durante 2 o 3 minutos para que se funda con la humedad de la base o corrector.

Transcurrido ese tiempo, retira suavemente el exceso con una brocha suave y suelta.

¿Por qué funciona? La presión de la esponja húmeda empuja las micropartículas del polvo hacia las hendiduras de los poros, rellenándolos de manera uniforme sin dejar un acabado acartonado.

El método de la borla de terciopelo y fricción

Esta es la técnica preferida de los maquilladores para un acabado ultra suave de "piel de porcelana":

Toma una borla de terciopelo o felpa y saturarla con polvo traslúcido.

Dobla la borla por la mitad y frótala entre sí para distribuir el producto de manera uniforme dentro de las fibras de la tela.

Descarga el exceso golpeando ligeramente la borla contra el dorso de tu mano.

Presiona y desliza suavemente con un movimiento de rodillo sobre la piel.

¿Por qué funciona? A diferencia de las brochas tradicionales, que solo depositan el producto en la superficie, la textura del terciopelo junto con el movimiento de presión ayuda a pulir y "sellar" la textura cutánea de forma inmediata.

La técnica "Sandwich" (Antes y después de la base)