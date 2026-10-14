Qué hacer con el DVD que ya no ocupas en casa: 3 ideas para reciclarlo

Los discos de DVD fueron por mucho tiempo uno de los objetos más utilizados debido que te permitía poder escuchar música o ver películas, entre otras opciones. Con el paso del tiempo fueron reemplazados por lo que algunos quedaron en la basura mientras otros se acumulan en los rincones.

¡Laura Zapata advierte sobre el material que utilizará en su demanda contra Kunno!

Si aún tienes DVD guardados puedes llevar a cabo 3 ideas para reciclarlos debido a que cuentan con un acabado reflectante y flexibilidad. Así es que manos a la obra y crea nuevos objetos.

¿Cómo reciclar los DVD?

Posavasos decorativos y resistentes

La primera opción es una de las más fáciles y rápidas. Los DVD tienen un tamaño ideal para colocar una taza o vaso, para evitar que se deslicen o rayen los muebles pues procura pegar en la base un trozo de corcho, fieltro o goma EVA. Verás que la cara superior brillante reflejará la luz de tus bebidas, dándole un toque moderno a tu mesa.

Puedes decorarlos de la manera que quieras.|Pinterest

Adornos colgantes y móviles reflectantes

Como mencionamos el DVD tiene un efecto espejo por lo que son el material ideal para realizar móviles decorativos. Puedes cortarlos con formas divertidas como lunas, estrellas, animales o lo que más desees. También puedes dejarlos como están y unirlos con un hilo resistente o tanza. Son ideales para poder colgar en ventanas, balcones o en el jardín. Cuando les dé el sol, crearán hermosos destellos de colores por toda la habitación.

Mosaicos brillantes para renovar objetos

La última idea que te traemos consiste en cortar los discos en pequeños trozos asimétricos para obtener unos mosaicos divertidos. Uno de los riesgos es que se rompa la capa brillante del DVD cuando lo cortas para evitarlo deberás sumergirlos en agua caliente durante 10 minutos para ablandar el plástico. Después, puedes usar estos pedazos y silicona caliente para decorar el marco de un espejo viejo, una bandeja aburrida o incluso macetas.