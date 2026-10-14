Cómo hacer una funda de Lilypad para celular

Lilypad se volvió uno de los personajes más populares de la última entrega de la película Toy Story. Luego de su estreno muchos niños querían tener esta tablet con sus características que la volvieron única.

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Aquí te vamos a traer ideas interesantes para poder hacer funda para el celular inspirados en Lilypad. Esta es una forma interesante de cambiar el estilo de tu dispositivo.

¿Cómo hacer funda de Lilypad?

Materiales necesarios



Cartón grueso (aproximadamente de 5 mm de espesor)

Foami moldeable o goma eva de color verde (para el cuerpo) y blanco/negro (para los ojos)

Pegamento resistente (silicona caliente o pegamento escolar)

Cúter y tijeras

Lápiz y regla

Procedimiento

Lo primero que tienes que hacer es dibujar en un cartón la silueta exterior completa de Lilypad, es decir su forma de ranita con ojos grandes. Necesitarás 4 piezas que sean iguales en cuanto a esta forma.

Crea el espacio para el celular:



Pieza 1 (La Base): Déjala completamente sólida (será la espalda de la funda).

Piezas 2 y 3 (El Centro): Luego tienes que tomar el celular, marca el contorno exacto en el centro de las dos piezas mencionadas y vas a recortarlo. Cuando las unas vas a obtener un grosor ideal para tu teléfono.

Pieza 4 (El Marco Frontal): En la última pieza deberás hacer un corte en el centro de unos 5 mm más pequeño que el tamaño de tu celular. Esto servirá como "tope" para que tu teléfono no se salga hacia el frente.

Haz la pestaña de soporte: Lo último que tienes que hacer es tomar los pedazos que sobraron para obtener una pestaña móvil y pégala en la parte trasera (Pieza 1) para que funcione como soporte y mantenga tu Lilypad de pie en cualquier mesa.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Decoración y Acabado

Antes de que pegues las piezas de cartón deberás introducir el celular para corroborar que el ajuste sea suave y correcto. Luego deberás cubrir toda la estructura exterior con foami o goma eva que sea de color verde brillante.

Realiza los ojos grandes con foami blanco y negro, y pégalos en la parte superior para tener al personaje.

Una alternativa es tratar de conseguir una funda transparente para tu celular y realizar allí la Lilypad con foami moldeable verde, dejando libres los espacios de la cámara y los botones.