La Granja VIP: Link LIBRE para votar desde Estados Unidos, México, Centroamérica y más por tu Granjero favorito

El público juega un papel fundamental en La Granja VIP ya que a través de sus votos participa en la toma de decisiones de las distintas dinámicas de la semana así como para salvar a un Granjero que se encuentre nominado y por ende, evitar que salga de la competencia. En esta ocasión te compartimos el link completamente gratis para que emitas tu voto.

La Granja VIP: LINK libre y gratuito para votar desde Estados Unidos, México, Centroamérica por tu Granjero favorito

A través de tu voto podrás cambiar el destino de cada Granjero que se encuentre en riesgo, por lo que es fundamental que votes. Para acceder al apartado de votaciones solo deberás DAR CLICK AQUÍ y automáticamente estarás en el link de votaciones. Ahora bien, para acceder al mismo apartado desde nuestro sitio web, el proceso es muy sencillo, fácil y rápido. Con este link puedes votar desde Estados Unidos, México y Centroamérica.

Deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO deberás deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Tendrás 10 votos en total, mismos que puedes utilizar como más prefieras.

Granjero señala a La “Bebeshita” por NO defender a Kevyn “Bicolor” de Manelyk en La Granja VIP: “No me quiero meter en p3d0s”

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

La Granja VIP: ¿Qué Granjeros están en riesgo de salir en la sexta semana?

Durante la sexta semana de La Granja VIP se encuentra nominado Kevyn Contreras “Bicolor”. Hasta el momento el Granjero es el único en riesgo, esto luego de que Pascal Nadaud, quinto eliminado de la competencia, lo colocara en esta posición mediante “El Legado”. Es importante que veas todas y cada una de las galas para que descubras quiénes son los próximos nominados. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para ser de las primeras personas en enterarte de los nominados y todo lo relacionado al reality.