Cómo usar el barniz verde para pintar tus uñas y que tus manos luzcan más elegantes

Para esta temporada de otoño/invierno, el verde se posiciona como uno de los favoritos para llevar en las uñas. Este tono logra unas manos cuidadas, elegantes y con un toque de originalidad que te harán ver muy bien.

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Lo importante es poder elegir correctamente el color para mantener unas uñas prolijas. La aplicación juega un rol fundamental por lo que te vamos a contar cómo obtener un acabado profesional.

¿Cómo utilizar el barniz verde?

Lo primero es poder elegir el tono correcto, entre los verdes que más se destacan nos encontramos con el verde oliva, verde esmeralda, verde salvia y el verde bosque. La manera correcta de aplicarlo es:

Prepara las uñas

Debes tener las uñas limpias y lima los bordes para una forma uniforme. Se recomienda optar por las formas ovaladas y almendradas para una apariencia delicada y las uñas cortas también quedan muy bien.

Aplica una base protectora

Es un paso importante para obtener una superficie uniforme y reduce el contacto directo de los pigmentos con la uña natural.

|Crédito: Instagram @sansungnails

Pinta en capas finas

Con movimientos suaves debes aplicar una capa de barniz verde. Deja que se seque y agrega una segunda capa para que el color sea más intenso.

Sella con un brillo final

Aplica top coat para protegerla manicura, obtener brillo y que el esmalte dure más tiempo. Si buscas algo un poco más discreto puedes optar por un acabado mate.

Hidrata las manos y las cutículas

Por último, es importante que utilices crema de manos y gotas de aceite para cutículas para mantener la piel suave.

Diseños más recomendados

Entre los diseños verdes más recomendados nos encontramos con los siguientes:

Manicura verde uniforme: todas las uñas pintadas del mismo tono, con acabado brillante.

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Francesa verde: utiliza una base nude o transparente y reemplaza el blanco por el verde oliva o esmeralda.

Detalles dorados: una línea fina o un pequeño acento metálico sobre una uña.