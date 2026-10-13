Ideas DIY: 3 ideas para elaborar flores de cempasúchil de papel para adornar tu altar de Día de Muertos

Los mexicanos ya están poniendo sus pensamientos y esfuerzos de cara a los primeros días de noviembre en que se conmemorará el Día de Muertos. Será entre el 1 y 2 del decimoprimer mes del 2026 en que los altares recordarán a los difuntos de cada familia.

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Es en este marco que esta tradición volverá a llenar de color a México, pero también de un sentimiento muy especial por lo emblemática y profundidad de la celebración. Al respecto, muchos ya trabajan en la creación de altares y todo aquello que conformarán las ofrendas.

Ideas DIY de Día de Muertos

Lo que se destaca del Día de Muertos es que no se trata de un momento de luto, sino de un homenaje a la memoria y un reencuentro festivo con los seres queridos que han fallecido. Es por eso que muchos recurren a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) para crear con sus manos los diferentes elementos con los que le darán forma a sus altares y ofrendas.

En este marco, hoy te daremos a conocer algunas ideas de manualidades para crear de forma manual flores de cempasúchil, la flor tradicional y emblemática del Día de Muertos en México.

¿Cómo hacer flores de Cempasúchil?

Según la creencia popular, los vivos tonos anaranjados y amarillos de las flores de cempasúchil, sumados a su aroma intenso y característico, sirven como una guía o faro espiritual para que las almas de los seres queridos fallecidos puedan encontrar el camino de regreso al altar familiar desde el más allá.

Ante lo señalado, las ideas DIY que se detallan a continuación invitan a crear nuestras propias flores de cempasúchil con papel con el fin de personalizar el tamaño y los tonos del altar:

Cempasúchil clásico con papel de china (Seda)

Es la técnica tradicional más popular, perfecta para lograr flores esponjosas y muy vistosas con volumen.

Materiales



Pliegos de papel de china (color naranja intenso o amarillo)

Limpiapipas verdes o alambre delgado

Tijeras

Paso a paso



Corta los pliegos: Corta entre 8 y 10 rectángulos de papel de china del mismo tamaño (aproximadamente de 15x20cm). Apila y dobla: Apila las hojas y realiza dobleces en forma de acordeón (o abanico) de unos 2cm de ancho a lo largo de todo el papel. Sujeta el centro: Toma un limpiapipas verde y amárralo firmemente justo en el centro del abanico de papel. Redondea los bordes: Con las tijeras, corta los dos extremos del acordeón en forma redondeada o en punta para darle forma a los pétalos. Abre la flor: Ve levantando con mucho cuidado capa por capa de papel hacia el centro, separándolas de ambos lados hasta formar una esfera esponjosa.

Cempasúchil en espiral con papel crepé

El papel crepé aporta una textura rugosa muy similar a la de las flores reales y resulta ideal para hacer guirnaldas o ramilletes tupidos.

Materiales



Tira de papel crepé naranja o amarillo (de unos 8cm de ancho por 50cm de largo)

Tijeras

Pegamento blanco o cinta floral

Palitos de madera o brochetas

Paso a paso



Plica y corta flecos: Dobla la tira de papel crepé por la mitad a lo largo. Con las tijeras, realiza cortes finos y seguidos a lo largo del borde doblado (sin llegar al final) para crear flecos densos. Forma el centro: Toma el extremo del palito de madera y comienza a enrollar la tira de papel crepé sobre sí misma, apretando bien la base. Pega la base: Conforme enrollas, ve aplicando pequeñas gotas de pegamento en el borde inferior para fijar la flor. Abre los pétalos: Una vez enrollada toda la tira, asegura la base con cinta floral o pegamento. Con los dedos, despeina y abre suavemente los flecos para darle forma a la flor.

Mini cempasúchil con capacitillos para cupcakes

Una opción original, rapidísima y perfecta si buscas hacer flores pequeñas para rellenar espacios del altar o hacer marcos para las fotografías.

Materiales



Capacitillos de papel para cupcake (color naranja o amarillo)

Tijeras

Pegamento blanco

Cuentas o botones pequeños para el centro (opcional)

Paso a paso

