6 cortes de pelo corto y midi que brindan volumen al cabello fino

Hay una falsa creencia en la que se establece que por tener el pelo fino no se pueden realizar ciertos tipos de cortes de pelo. Hay estilos que se pueden adaptar a tu melena y transformarla completamente ya que no se busca hacer muchas capas, sino colocarlas de manera estratégica.

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Si estás en busca de un corte de pelo pues el mismo tiene que ofrecer sensación de cuerpo, elevar la raíz y mantener una base con suficiente peso para que quede equilibrado.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para cabello fino?

Corte shaggy para dar volumen a pelo fino

Uno de los más recomendados es el corte shaggy moderno con el cual se van incorporando capas dinámicas que crean movimiento y sensación de densidad. Queda muy bien si el pelo tiene una ligera onda natural.

Este corte es realmente favorecedor.|Pinterest

Cara redonda y pelo fino

Si tienes la cara redonda y el pelo fino pues no desesperes ya que tenemos la opción ideal para estilizar visualmente el rostro. En este caso se deben hacer medias melenas por debajo de la mandíbula y las capas largar.

Corte bob para cara redonda y pelo fino

En este caso te recomendamos un long bob que sea ligeramente más largo por delante para afinar el rostro para aportar sensación de grosor al cabello. No se recomiendan los bob muy cortos y rectos.

|Pexels

Cortes bob que dan volumen

Otra opción es un bob con una ligera graduación en la nuca, los italian bob y los french bob con textura son aliados para dar volumen al cabello fino de manera natural. Todos estos son beneficiosos.

Corte mariposa para pelo fino

El corte mariposa es un clásico, pero para el pelo fino es importante realizar las capas de forma más sutil para no perder densidad en las puntas.

Así es el corte de cabello Mariposa clásica con capas largas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cortes de pelo a capas

Por último, tenemos este corte de pelo que es ideal para aportar movimiento, pero para el cabello fino es primordial que sean largas, progresivas y bien estudiadas. Un corte bob es una buena opción.