6 cortes de pelo corto y midi que brindan volumen al cabello fino
Es importante que agregues capas de manera estratégica para no obtener el efecto contrario.
Hay una falsa creencia en la que se establece que por tener el pelo fino no se pueden realizar ciertos tipos de cortes de pelo. Hay estilos que se pueden adaptar a tu melena y transformarla completamente ya que no se busca hacer muchas capas, sino colocarlas de manera estratégica.
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Si estás en busca de un corte de pelo pues el mismo tiene que ofrecer sensación de cuerpo, elevar la raíz y mantener una base con suficiente peso para que quede equilibrado.
¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para cabello fino?
Corte shaggy para dar volumen a pelo fino
Uno de los más recomendados es el corte shaggy moderno con el cual se van incorporando capas dinámicas que crean movimiento y sensación de densidad. Queda muy bien si el pelo tiene una ligera onda natural.
Cara redonda y pelo fino
Si tienes la cara redonda y el pelo fino pues no desesperes ya que tenemos la opción ideal para estilizar visualmente el rostro. En este caso se deben hacer medias melenas por debajo de la mandíbula y las capas largar.
Corte bob para cara redonda y pelo fino
En este caso te recomendamos un long bob que sea ligeramente más largo por delante para afinar el rostro para aportar sensación de grosor al cabello. No se recomiendan los bob muy cortos y rectos.
Cortes bob que dan volumen
Otra opción es un bob con una ligera graduación en la nuca, los italian bob y los french bob con textura son aliados para dar volumen al cabello fino de manera natural. Todos estos son beneficiosos.
Corte mariposa para pelo fino
El corte mariposa es un clásico, pero para el pelo fino es importante realizar las capas de forma más sutil para no perder densidad en las puntas.
Cortes de pelo a capas
Por último, tenemos este corte de pelo que es ideal para aportar movimiento, pero para el cabello fino es primordial que sean largas, progresivas y bien estudiadas. Un corte bob es una buena opción.