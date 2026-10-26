Cómo usar el papel aluminio para quitar el hielo del congelador

El papel aluminio puede utilizarse como parte de un método casero para ayudar a retirar el hielo del congelador. Una opción más segura consiste en apagar y desenchufar el electrodoméstico, retirar los alimentos y, si el fabricante lo permite, colocar este material sobre una zona de hielo mientras se utiliza un recipiente con agua tibia para favorecer que se desprenda.

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Nunca se debe verter agua directamente sobre componentes eléctricos ni introducir objetos metálicos para raspar el hielo. La acumulación de escarcha puede dificultar el cierre de la puerta y reducir el espacio disponible para guardar alimentos.

Antes de probar un truco casero, conviene consultar el manual del fabricante y comprobar si el congelador necesita una descongelación manual o cuenta con un sistema automático. Esta es la manera de hacerlo adecuadamente con papel aluminio.

¿Cómo utilizar el papel aluminio para quitar el hielo del congelador?

Si el manual del electrodoméstico no lo desaconseja, puedes seguir estos pasos para facilitar la descongelación sin recurrir a herramientas que dañen las superficies.



Apaga y desenchufa el congelador: retira los alimentos y guárdalos temporalmente en una conservadora para mantener la cadena de frío. Protege el suelo y recoge el agua: coloca toallas alrededor del electrodoméstico y utiliza recipientes para recoger el agua que se produzca al derretirse el hielo. Prepara el papel aluminio: coloca una hoja sobre una zona accesible de hielo, sin introducirla en rejillas, ventilaciones ni cerca de componentes eléctricos. El aluminio conduce el calor, pero no genera calor por sí mismo. Favorece el desprendimiento con agua tibia: si el fabricante lo permite, coloca un recipiente estable con agua tibia dentro del congelador apagado. El vapor ayudará a ablandar la escarcha. No utilices agua hirviendo ni la viertas sobre las paredes. Retira el hielo con cuidado: cuando se afloje, utiliza una espátula de plástico recomendada por el fabricante. No tires con fuerza de los bloques ni emplees cuchillos, destornilladores u otros objetos metálicos.

Una vez terminado el proceso, seca completamente el interior y vuelve a encender el equipo siguiendo las instrucciones del fabricante. Espera a que alcance la temperatura adecuada antes de introducir nuevamente los alimentos.

@anuviz01 “¡Adiós al hielo en el congelador con este truco casero!” ♬ sonido original - Anuviz

¿Qué recomiendan los expertos para descongelar el congelador sin dañarlo?

Los fabricantes de electrodomésticos, como Whirlpool y Samsung, ofrecen instrucciones específicas para descongelar sus equipos y advierten que no deben utilizarse objetos punzantes para desprender el hielo, ya que podrían perforar las paredes internas o dañar los conductos del refrigerante. Las indicaciones exactas varían según el modelo.

Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda mantener los electrodomésticos en condiciones adecuadas para favorecer su eficiencia. En la práctica, esto implica evitar acumulaciones excesivas de escarcha y revisar el estado de las juntas de la puerta.

Ten en cuenta estas precauciones:



No uses secadores de pelo ni pistolas de calor: pueden dañar los materiales y generar riesgos eléctricos.

pueden dañar los materiales y generar riesgos eléctricos. No rasques el hielo con metal: podrías perforar el circuito de refrigeración.

podrías perforar el circuito de refrigeración. Consulta el manual: algunos congeladores no requieren descongelación manual y otros tienen procedimientos específicos.

El papel aluminio puede servir como complemento en determinadas circunstancias. La alternativa más segura es seguir las indicaciones del fabricante y dejar que la escarcha se derrita de forma controlada.