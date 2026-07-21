Conoce las Dopamine nails, la manicura tendencia del verano

La manicura es una de las prácticas que va cambiando constantemente por lo que hoy nos encontramos con una tendencia con colores frescos que brindan personalidad para este verano. Esta técnica es muy popular y reciben el nombre de dopamine dressing.

Esta tendencia es un aire fresco para quienes prefieren la manicura divertida, expresiva y llena de personalidad. Así es que prepárate para lucir unas uñas muy coloridas para este verano.

¿De qué se tratan las dopamine nails?

Las dopmaine nails es una manicura que apuesta colores vivos, alegres y llamativos que brindan vitalidad. El nombre se refiere a la dopamina que es un neurotransmisor que se relaciona con la sensación de recompensa y placer. Cabe destacar que el color de tus uñas no eleva los niveles, pero si influye como te sientes.

Aquí tiene importancia la psicología del color que lleva mucho tiempo estudiando cómo los tonos impactan en las emociones y percepciones. Es por esto que las uñas son un gran aliado para lograr efectos.

Los especialistas manifiestan que los tonos vibrantes elevan el estado de ánimo de forma inmediata. Es una gran justificación para que los colores ganen protagonismo en estos meses.

Las dopamine nails puede llevarse en muchas versiones, una de ellas es optar por todas las uñas de un único color intenso y otras deciden llevar diferentes tonos en cada uña para tener un resultado divertido.

Si te quieres unir a esta tendencia, ten en cuenta que los colores más populares son el naranja mandarina, el rosa fucsia, el verde lima, el azul turquesa y los tonos coral. Así también puedes hacer combinaciones de colores, otros inspirados en frutas y degradados.

Por último, pero no menos importante, debes tener en cuenta que las dopamine nails quedan bien tanto en uñas cortas como largas y pueden adaptarse a cualquier forma. Lo importante es escoger colores que puedan transmitir energía y que vaya con tu estilo.